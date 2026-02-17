Cătălin Măruță și echipa lui au apărut pentru ultima dată la PRO TV pe 6 februarie 2026, după care, începând cu 9 februarie, în grila de programe, la ora 15.00, și-a făcut apariția serialul turcesc „Leyla”.

Cătălin Măruță apare în reclame

Chiar dacă nu a dorit să precizeze care va fi viitorul său parcurs în carieră, fostul prezentator de la PRO TV a dezvăluit că de acum înainte, la ora 15.00, în fiecare zi, va merge să își ia copiii de la școală, un lucru pe care Eva, fiica pe care o are cu Andra, și-l dorește foarte mult.

La mai puțin de două săptămâni după ce emisiunea „La Măruță” a dispărut de la PRO TV, Cătălin Măruță a postat pe Instagram un mesaj prin care dezvăluie că a semnat un nou contract!

Nu este însă vorba despre un nou job pe care l-ar avea la vreun post de televiziune, ci despre parteneriatul pe care fostul prezentator îl are cu o companie de telefonie mobilă. Cătălin Măruță și familia lui apar în reclamele, iar contractul se pare că tocmai ce a fost reînnoit.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

„Unele colaborări cresc în timp și devin mai mult decât proiecte. Devin relații construite pe încredere, pe oameni și pe valori comune. Iar când drumul merge mai departe, îți dai seama că nu e întâmplător. Mă bucur mult că povestea continuă prin campania «Potriveala Perfectă», un nume care, sincer, spune exact ce simt și eu despre parcursul nostru. Pentru că lucrurile cele mai frumoase apar atunci când există potrivire reală între oameni, între energie și între ceea ce construiești zi de zi.

De data asta, continuarea ne găsește și mai aproape de ceea ce suntem noi, ca familie. Iar pentru mine asta face totul și mai personal. Cred că atunci când există încredere, lucrurile bune nu se opresc. Doar evoluează și capătă sensuri noi. Mulțumesc Cătălin Gurău pentru conectare, încredere și pentru că alegem să mergem mai departe împreună”, a scris Cătălin Măruță pe Instagram, în dreptul unor fotografii realizate în timp ce semnează contractul.

Florin Călinescu îl vede la Antena Stars

Recent, și Florin Călinescu a vorbit despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, fostul jurat de la „Românii au talent” afirmând că nu îl vede pe fostul prezentator al emisiunii „La Măruță” să semneze cu Antena 1, ci o posibilitate de nou job ar fi Antena Stars.