Noul model promite să surprindă prin performanță și noi funcționalități, continuând linia de succes a generației anterioare.

Cameră foto și mai bună decât până acum

Analistul Jeff Pu, citat de PhoneArena, dezvăluie că Dynamic Island va fi redus în dimensiuni prin mutarea iluminatorului Face ID sub ecran.

În plus, camera principală de 48 MP va fi dotată cu o diafragmă variabilă, o funcție care va regla dinamic cantitatea de lumină captată pentru fotografii optime în orice condiții de iluminare.

Salt generațional cu procesorul A20 Pro

Procesorul A20 Pro, construit pe tehnologia de 2 nm de la TSMC, va alimenta device-ul. Asta înseamnă că vom avea parte de un salt tehnologic în ceea ce privește procesul de fabricare al noilor cipuri.

Acest progres față de cipul A19 Pro al iPhone 17 Pro va aduce câștiguri semnificative în performanță și eficiență energetică.

Tehnologii wireless mai rapide

Noul model va include cipul N2, succesorul N1, prezent pe seria iPhone 17 și iPhone Air. Acesta va îmbunătăți viteza și fiabilitatea funcțiilor Personal Hotspot și AirDrop, oferind suport avansat pentru Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și Thread.

Cipul N1 a adus deja beneficii semnificative, iar N2 este așteptat să ridice ștacheta performanței wireless.

Modem Apple și autonomie sporită

iPhone 18 Pro ar putea deveni primul model premium care utilizează modemul C-series dezvoltat intern, introdus pentru prima dată pe iPhone 16e. Apple atribuie această soluție eficienței energetice îmbunătățite.

Cu o baterie mai mare și optimizări din partea cipului A20 Pro și iOS 27, autonomia va fi considerabil îmbunătățită.

