Fosta campioană europeană la gimnastică este și azi o mare consumatoare de filme, fie că le urmărește la cinema, fie acasă. Este o pasiune pe care și-a descoperit-o în copilărie și la care nu a renunțat nici în prezent.

Diana Bulimar e pasionată de filme

Acum, că are programul ceva mai relaxat, nu ratează noutățile în domeniu. „Cred că am avut diferite etape ale vieții, am plecat de la animație, am continuat cu filme de dragoste, romantice, apoi am ajuns la „Dr House” și „Anatomia lui Grey”. Mi-ar fi plăcut, cred, să dau la Medicină, dar am făcut gimnastică și atunci, nu puteam să stau și în spital, și în sala de gimnastică”, ne-a mărturisit Diana.

Serialul „Dr House” a fost printre preferatele ei

Pe lângă relaxarea de a urmări un film sau un serial de succes și a se rupe astfel de grijile cotidiene, sportiva s-a mai ales cu un beneficiu de pe urma statului cu ochii la televizor: „Pot să spun că am învățat limba engleză datorită filmelor și serialelor. Am făcut și la școală engleză, dar foarte puțin. Engleza mea e doar din filme, muzică, seriale”, a recunoscut Diana Bulimar pentru Libertatea.

În prezent, ea are două joburi de antrenoare, urmează un master în Marketing și Management și își dorește să mai facă o facultate, posibil Psihologia.

Foto: Northfoto/ Facebook

Citește și: INTERVIU EXCLUSIV | Din Drumul Taberei, primar în Germania! Octavian Ursu le dă sfaturi politicienilor români: „Să fie corecți și harnici. Să-și câștige respectul în țară, dacă vor respect în afară”

Citește mai multe despre Diana Bulimar pe Libertatea.