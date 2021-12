Georgiana Lupu s-a născut în penitenciar, nu și-a cunoscut niciodată tatăl de origine congoleză și a copilărit într-un centru de plasament până când i-a fost descoperit potențialul sportiv. Astfel, aceasta a ajuns dublă campioană națională la bob și vicecampioană națională la atletism.

„Eu m-am născut în puşcărie, apoi am fost luată de Protecţia Copilului Bacău, pentru că mama nu avea condiţii să mă crească. M-am trezit direct la cămin, atâta ştiu. Am aflat că sunt născută în pușcărie după vârsta de 7-8 ani. Mi-a spus o doamnă din centru. Am întrebat-o dacă știe mai multe despre mine, pentru că fiecare copil care creşte la orfelinat are o așa-zisă mamă, iar acea femeie trebuie să scrie câte ceva despre noi într-un caiet, în fiecare lună, se numeşte Povestea vieţii.

Când am aflat, a fost foarte dureros. Eu ştiam că mama a fost de acord ca să ajung acolo, pentru că ea nu avea posibilitatea să mă crească. Am întrebat-o cine este tatăl meu, a zis că o să-mi spună când o să mai cresc. Tot am aşteptat”, a povestit Georgiana Lupu de la „Survivor România 2021”, potrivit Kanal D.

Georgiana Lupu nu a mai făcut sport de o perioadă, aceasta a mai acumulat și câteva kilograme în plus. Se știe că a apărut în diverse emisiuni de televiziune, a fost la „iUmor”, dar și la „Survivor România”. Prima dată a făcut parte din echipa Războinicilor, iar apoi din cea a Faimoșilor.

Nu a reușit să ajungă până în marea finală, marele premiu fiind câștigat de Zanni, cel care a crescut tot într-un orfelinat. Acum, după luni de la participarea la „Survivor România”, tânăra dezvăluit că a lucrat în Germania trei săptămâni, pentru a-și achita datoriile.

„Nu pot să lucrez, că n-am vaccinul. Am fost plecată în străinătate, am muncit, că aveam niște datorii, și am venit înapoi. În Germania. 3 săptămâni. Ca agent de pază. Am atestat, tradus. Am câștigat 1.000 și ceva de euro. Mi-am achitat aproape toate datoriile. Mai am…”, a declarat ea pentru Ciao.

„Vreau să fac ceva care să-mi placă și să fie de lungă durată”

Din păcate, aceasta nu are acum un loc de muncă stabil. „Nu știu, îmi caut de ceva timp, dar trebuie să fie și ceva care să-mi placă. Dacă mă angajez și nu-mi place locul de muncă sau persoanele cu care lucrez, salariul, distanța… nu neapărat că sunt pretențioasă, dar vreau să fac ceva care să-mi placă și să fie de lungă durată”, a mai spus ea, pentru aceeași sursă.

