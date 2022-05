Actrița Maria Dinulescu s-a reinventat și s-a mutat în Dubai. Vedeta lucrează acum la o firmă și vinde proprietăți de lux. Într-un clip publicitar, realizat de compania la care este angajată, actrița explică care sunt condițiile să obții viza în Emiratele Arabe. „Programul de rezidență prin investiții în Dubai și, în special, viza de aur de 10 ani m-au făcut să îmi doresc să promovez nivelul la care se gândește sistemul de afaceri și investiții imobiliare din Dubai.

Cumpărarea unei proprietăți, în valoare de minim 750.000 AED, aproximativ 195.000 euro, oferă o viză de 3 ani pe care o poți reînnoi atâta vreme cât ești proprietarul locuinței achiziționate”, a declarat, Maria Dinulescu pentru Fanatik.

„Cumpărarea unei proprietăți de 2.000.000 AED, aproximativ 517.000 euro, îți oferă o viză de 10 ani. Poți vinde propietatea după 2 ani și reinvestești banii, rămânând rezident în Dubai, până la terminarea termenului vizei.

Alte beneficii sunt taxele zero, posibilitatea deschiderii unui cont bancar, capacitatea de a oferi aceeași viză pentru toți membrii familiei tale. Cel mai important, că nicăieri în lume, cu această viză de aur, nu poți sta în afară țării oricât de mult dorești”, a mai adăugat ea.

Viața ei în Dubai se concentrează în mare parte la partea profesională. Muncește aproape zilnic, se implică pentru a avea succes în agenția imobiliară. Totodată, ea s-a mai îndrăgostit de viața în orașul din Emiratele Arabe Unite.

„Emiratele Arabe Unite, în special Dubaiul, este o destinație atractivă pentru expatriați. Comunitatea internațională, economia puternic în creștere, climatul cald, viața de noapte energică și mediul cu taxe reduse din țară oferă condiții de viață perfecte”, a mai declarat ea. Cu banii pe care îi câștigă în Dubai, Maria Dinulescu vrea să își finanțeze proiectele artistice, să-și regizeze propriul film.

Recomandări Corespondență de la Cannes. Pronosticuri înainte de seara premiilor. Cristian Mungiu ar putea fi pe lista câștigătorilor. Care sunt ceilalți posibili învingători

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cum a ajuns să vândă locuințe în Dubai

„În pandemie am început cu vânzarea unei case, am continuat cu construcția altor două, apoi am venit în Dubai, unde am înțeles că există un potențial fantastic de business și am învățat cum funcționează acest Hollywood al imobiliarelor cu investiții de peste 25 de miliarde de dolari numai în anul 2021. Colaborând cu profesioniști de top din Dubai, am descoperit cât de importantă este, pe lângă mentalitatea de investitor, încrederea care se naște din expertiză și responsabilitate.

Pentru că aici nu este vorba doar de achiziția unei proprietăți și de cunoașterea sistemului pentru a face cea mai bună investiție, ci și de o relație de încredere cu clientul – devii mâna lui dreaptă peste hotare. Având la dispoziție o plajă largă de opțiuni și un plan de plată avantajos, clientul are nevoie de un consultant care știe să asculte, să pună întrebările corecte, să explice sistemul de investiții din Dubai, să ajute clientul să-și formuleze noi întrebări, să îi clarifice neclaritățile și în mod special să facă dovada de o foarte mare transparență.

În calitate de consultant profesionist, mă ocup de tot traseul investiției: de la alegerea celei mai bune oferte, achiziția, mobilarea și închirierea proprietății, toate acestea fără niciun cost pentru client. În tot acest proces sunt ajutată de o echipă întreagă de manageri, avocați, resurse umane, media care sunt parte din compania la care lucrez plus o întreagă echipă de consultanți din partea dezvoltatorului”, a povestit acum câteva săptămâni Maria Dinulescu.

GSP.RO Metoda șocantă prin care o jurnalistă și-a dat seama că iubitul ei o înșală: „Începuse să...”

Playtech.ro ȘOC! Avertismentul pe care Putin i l-a dat lui Mircea Geoană. HALUCINANT ce i-a transmis

Observatornews.ro Explicație năucitoare a profesorului criminal. A povestit în detaliu "motivele" pentru care a ucis-o pe Beata Molnar

HOROSCOP Horoscop 28 mai 2022. Scorpionii încep o perioadă mai senină în cuplu și alte relații de parteneriat, iar liniștea va dispărea

Știrileprotv.ro Soțul uneia dintre profesoarele ucise în masacrul din Texas a făcut infarct și a murit. Patru copii au rămas orfani

Orangesport.ro L-a invitat pe Cristiano Ronaldo la ea acasă şi acum dă detalii. Tânăra a rămas mască de uimire: ”Acum nu ştiu dacă îi mai place”

PUBLICITATE Pentru mai multe secrete de stil & sustenabilitate cu Ioana Grama