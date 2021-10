Viața la Monaco a Mihaelei Rădulescu. „Acolo trăiesc mai disciplinat. Nu mă plâng, nu îmi e greu”

„Masked Singer România”, „Ferma” sunt doar două dintre proiectele la care Mihaela Rădulescu a luat parte, la Pro TV. Pentru acestea, dar și pentru câteva ședințe foto a revenit în România pentru câteva zile. De-a lungul ultimilor ani, vedeta nu a stat prea mult prin țara natală.

A declarat pentru Libertatea că vine aici pentru a munci. Se focusează la ce are de făcut, apoi revine la Monaco, unde locuiește alături de Felix Baumgartner, iubitul ei. Fiul Ayan e în America, la un liceu renumit.

„Mult mai multe zile stau la Monaco decât în România. Aici pare, deși nu sunt. Aici vin doar când avem vreun eveniment sau vreo filmare, în rest nu stau aici. Dar de câte ori vin fac atât de multe poze, atât de multe interviuri, încât pare apoi că stau foarte mult.

Viața în România, când vin, e realmente agitată. Vin doar pe un proiect, pe o filmare, muncesc și atât. Stau la hotel. Am plecat de 15 ani. M-am obișnuit cu bagaje, cu astea”, spune Mihaela Rădulescu.

Despre viața la Monaco, ea are numai cuvinte de laudă. E foarte organizată acolo, reușește să facă mult sport și să aibă un regim alimentar echilibrat. Are o viață activă, călătorește mult cu iubitul, lucru care o face fericită pe deplin.

„E mult mai bun mediul acolo, ca să zic așa, pentru o disciplină de viață. Poate și pentru că am mai puține lucruri de muncit. În România e mai greu cu filmările, cu proiecte, cu emisiuni. Aici nu am timp să mănânc la ore regulate. Acolo am timp de lucrurile astea și am avut timp în toți anii ăștia acolo pentru că te organizezi cumva și după programul copilului care are școală pe anumite ore, care mănâncă la anumite ore.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cred că toate mamele își schimbă programul după ceasul copilului. Acolo trăiesc ceva mai disciplinat la capitolul ăsta, dar la fel de activ.

Eu trăiesc dintr-un loc în altul, asta și pentru că circul mult pe Planetă, Felix merge în multe locuri, merg cu el când nu am altceva de făcut. E o viață foarte activă, foarte diferită de o viață normală și casnică. Nu mă plâng niciodată, nu îmi e greu, nu sunt aia care să zic că nu mai pot. Mai pot valize toată viața, îmi place genul acesta de viață.”, a concluzionat pentru Libertatea vedeta care e detectiv la „Masked Singer”, sezonul 2.

Citeşte şi:

6 scenarii pentru ce s-ar putea întâmpla după moțiunea de cenzură. „Dacă PSD va rămâne în opoziție, în 2024 va câștiga până și alegerile de scară de bloc”

Încă un studiu care arată că „nu e doar o gripă”: 37% din bolnavii COVID încă au simptome, la șase luni de la infectare

Suma uriașă pe care Mark Zuckerberg a pierdut-o, după ce Facebook, Instagram şi WhatsApp n-au mers timp de 6 ore

PARTENERI - GSP.RO Cine sunt Claire și Emilie Alexandresco. Se aflau în avionul prăbușit cu milionarul Dan Petrescu

Playtech.ro Unde se ducea milionarul Dan Petrescu, de fapt. Acum ea a rămas singura supraviețuitoare a familiei

Observatornews.ro Cine moștenește averea lui Dan Petrescu: lasă în urmă 3 miliarde de euro și mama de 100 de ani e singura rudă

HOROSCOP Horoscop 5 octombrie 2021. Balanțele sunt în elementul lor, dar nu e doar un lucru bun, pentru că vine și cu capcane

Știrileprotv.ro Anunțul lui Zuckerberg, după ce Facebook, Instagram şi WhatsApp au reînceput să funcţioneze. Ce se întâmplă cu rețelele sociale

Telekomsport ŞOC! Vedeta, pe site-urile de adulţi în ipostaze intime. Nu va mai apărea la TV, a fost dată afară deja de şefi

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!