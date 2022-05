Valentina Pelinel, 41 de ani, soția lui Cristi Borcea, a locuit o bună perioadă la New York, acolo unde s-a lansat ca model internațional. Se întâmpla în urmă cu 25 de ani. A urcat drumul de la a nu avea nimic și a-și întreține familia de la București până la a-și achiziționa un apartament în metropola lumii.

Tânăra care visa să devină manechin, care decupa din ziar pozele cu modelele celebre Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, preferata sa, a ajuns la New York după ce a reprezentat România la un concurs de frumusețe. În podcast-ul lui Ameri Nasrin, Valentina a rememorat momentele de început ale carierei sale internaționale.

”Dantura era praf, aveam coșuri pe față”

”Am început să am interviurile cu agențiile de modele. Și am zis că trebuie să spun ce cerințe am. Eu vin din România, nu am bani, nu am cu ce să mă îmbrac, haine, unde stau eu aici la voi? Și mi-au zis că sunt apartamente speciale pentru modele. Mi-au prezentat un apartament și le-am spus: ”Știți, mie trebuie să-mi avansați 500 de dolari pe săptămână, pentru că trebuie să trimit și bani la mama acasă, trebuie să mă și îmbrac, să mănânc și așa stau lucrurile. Altfel nu pot să rămân aici”.

Au fost de acord, am semnat un contract, au investit în primii ani foarte mulți bani în mine pentru că îmi ofereau un apartament, apoi acești 500 de dolari pe săptămână. Aveam nevoie să merg la dentist că dantura mea era praf, aveam coșuri pe față, a trebuit să mă trimită la dermatolog. Un an de zile am muncit doar ca să plătesc datoriile acumulate. Că la început nu te plătesc atât de mult, trebuie să faci multe seturi de poze ca să faci acel book pe care îl prezinți. La început e multă investiție după care ai mult de plătit înapoi. Se investesc banii tăi”, a povestit actuala doamnă Borcea.

”Puteam să fac mult mai mult dacă alegeam calea ușoară”

A locuit un deceniu la New York, venea acasă de 2-3 ori pe an. ”Nu mi-a plăcut nicăieri ca în America. Acolo m-am regăsit. Stilul de viață, oamenii, erau foarte sociabili, râdeam, ne distram. Acolo, timpul costă bani și e apreciat ca atare. Cam atunci când am ajuns pe Time Square am realizat că am făcut cam tot în cariera mea. Sunt foarte mândră că nu am ales calea ușoară. Sunt dovada vie că poți să faci ceva fără să faci compromisuri. Aaa, puteam să fac mult mai mult dacă alegeam calea ușoară. Eu am fost foarte atentă la fiecare leu pentru că nu i-am avut, aveam liste și eram calculată. Trebuie să respecți banul ca să te respecte. Pentru mine din punct de vedere material asta a fost realizarea mea, că am reușit să-mi cumpăr un apartament în New York cu credit pe 30 de ani, evident”, a mărturisit Valentina.

A terminat liceul în America

Pe idolul copilăriei, Cindy Crawford, nu a văzut-o niciodată, dar cu Naomi Campbell a lucrat, la o prezentare. Nu a trecut cu vederea nici școala, cât a putut s-o urmeze. ”Studiam 5-6 ore pe zi ca să termin liceul în America. Dar îmi place să învăț și învăț în continuare despre orice. Am răbdare că am lăsat ceva neterminat. Eu am făcut liceul de la zero. Și am studiat 5 ani și mi-am luat diploma. Am absovit și Marketingul la Facultatea din Cornwell”, i-a mai povestit Valentina finei sale, Ameri Nasrin.

