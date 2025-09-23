Duminică, în platoul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, Dan Helciug s-a dezvăluit cu o sinceritate cuceritoare, conturând imaginea unui artist complex, muzician, actor, compozitor, dar mai ales portretul unui om care a învățat să transforme durerea în creație. Dan Helciug a povestit despre suferinţele care i-au marcat copilăria, despre puterea vindecătoare a muzicii și despre lecțiile de viață învățate.

Dan Helciug, traumă din cauza mamei sale

Dan Helciug a vorbit cu o sinceritate dezarmantă despre relația complexă cu părinții săi, marcată de decizii dificile și traume din copilărie. Părinții săi – mama, medic stomatolog, și tatăl, inginer proiectant, au ales să se despartă când artistul era doar un copil. În ciuda practicii obișnuite ca minorii să rămână în grija mamei, în cazul lor, tatăl a fost cel care și-a asumat responsabilitatea creșterii copiilor. Dan Helciug a explicat că mama sa s-a îndrăgostit de altcineva, iar el și sora sa, care avea doar doi ani, au rămas în grija tatălui, o decizie care a avut un impact profund asupra lor.

„Mama ne-a vrut pe amândoi, dar situația era destul de ciudată pentru că mama era gravidă cu altcineva în timpul căsătoriei cu tata și atunci (…) tata a preferat să facă acest gest șocant care ne-a cauzat multe traume, dar care practic ne-a ajutat să supraviețuim în timp pentru că nu știu cum am fi crescut într-o familie în care mama ar fi născut copilul altuia… Eu l-am înțeles foarte bine pe tata. Din cauza asta am amintirile blocate pentru că am suferit și eu, și sora mea o traumă. Sora mea e în America de vreo 20 și ceva de ani, în Texas. E veteran în armata americană și cu toate că este foarte dură, de fiecare dată când vorbim despre asta începe să plângă și mă face și pe mine să plâng”, a mărturisit cu emoție invitatul la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Mama sa nu i-a înțeles pasiunea pentru muzică

Deși a păstrat legătura cu mama sa, pe care o vizita în vacanțe, relația lor a rămas distantă. Dan Helciug a dezvăluit că mama sa nu i-a înțeles pasiunea pentru muzică și chiar s-a opus inițial alegerii sale de a urma această cale, spre deosebire de tatăl său, care i-a fost mereu un sprijin necondiționat. În 2023, după pierderea mamei sale, artistul a reflectat asupra relației lor tumultuoase.

„Eu cu mama am avut o relație destul de tumultuoasă. Amândoi am făcut greșeli. Am încercat să am o relație cu ea de a lungul vieții ei, o relație normală, dar pentru că am crescut fără ea, întotdeauna mama a fost un fel de mătușă îndepărtată pe care o vedeam în vacanțe. Am iertat-o (…)”, a adăugat Dan Helciug.

Muzica, un refugiu pentru Dan Helciug

Muzica nu a fost niciodată doar o carieră, ci un refugiu, o cale de a se vindeca și de a-i alina pe ceilalți. Numele trupei sale, Spitalul de Urgență, nu este întâmplător. După cum a mărturisit el însuși, muzica a devenit un spațiu de salvare inspirat de o adolescență petrecută printre cărți, dar umbrită de greutăți.

„Cred că «Spitalul de Urgență» pentru mine este conceptul meu, este muzica mea, este un vis mai vechi pe care îl aveam în adolescență, eu citind foarte mult, având o bibliotecă uriașă care a ars, din păcate, cu peste 3000 de cărți pe care n-am apucat să le citesc că eram prea mic. Dar eram pasionat de ceea ce înseamnă cunoaștere și spiritualitate și probabil că (…) refugiul meu în zona artistică, în zona teatrului, în zona cărților a însemnat nașterea unei nevoi de a mă autovindeca și de a-i vindeca pe alții….”, a subliniat Dan Helciug.

A fost logodit de două ori până la 25 de ani

Acesta a povestit în platoul de la „40 de intrebari cu Denise Rifai” si despre momentele definitorii din adolescența sa. Artistul și-a câștigat porecla de „Cupidon” datorită talentului său de a cânta la chitară la petreceri, creând o atmosferă romantică ce îi ajuta pe prietenii săi să cucerească fete. Cu umor, el a povestit că, la final, rămânea cu singura fată rămasă liberă. Odată cu celebritatea, viața sa amoroasă a luat o turnură mai tumultuoasă. Deși a fost logodit de două ori până la 25 de ani, niciuna dintre relații nu a dus la căsătorie. În 2005, a cunoscut-o pe Elena, actuala sa soție, și împreună formează o familie frumoasa, alături de fiul si fiica lor.

Astăzi, el descrie cu amuzament familia sa ca fiind una „de uriași”, pentru ca fiul său, Luca, se apropie de 1,90 m si a moștenit pasiunea pentru scris și este fascinat de cultura japoneză și calculatoare, în timp ce fiica sa, Ruxandra, urmează cursuri de canto și visează la o carieră în modeling.

Dan Helciug s-a confruntat cu o anumită instabilitate emoțională

Dan Helciug a spus că s-a confruntat cu o anumită instabilitate emoțională, pe care a învățat să o controleze prin lectură, meditație și comunicare. Studiile de psihologie l-au ajutat nu doar să-și înțeleagă propriile stări, ci și să explice de ce este uneori catalogat ca arogant.

„Sigur am făcut pe deșteptul pentru că sunt situații în viață în care la un moment dat pierzi controlul și spui niște prostii mai mari decât tine. Și în cazul meu am spus prostii mai mari decât mine de 1 milion de ori. Normal că am făcut pe deșteptul. Mi-am dat seama că am făcut o greșeală, că m-am autoevaluat greșit, că spun niște prostii. M-am întors și mi-am cerut scuze…Câteodată sunt fanfaron, câteodată sunt extrem de (…) volatil, de «exhaustiv», și pierzând controlul și vrând neapărat să demonstrez ceva, fac pe deșteptul.”

Cu o carieră de aproape trei decenii, Dan Helciug a împărtășit în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” o poveste de viață în care fiecare experiență a devenit o sursă de inspirație pentru creația sa.

