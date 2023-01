Vica Blochina de la Faimoși s-a duelat aseară cu Codruța de la Războinici. Nu e prima confruntare a celor două concurente, mereu ele s-au întâlnit pe teren și s-au duelat. Vica Blochina a fost susținută de pe bancă de colegii ei care scandau: „Ești regina României”, transmite protv.ro.

Alin Chirilă de la Războinici, de pe bancă, a completat: „În varianta veche”. La finalul jocului, Kamara de la Faimoși a sărit în apărarea Vicăi Blochina, colega lui, și s-a luat la ceartă cu Războinicul. Iată schimbul dur de replici între cei doi:

Kamara: Te credeam mai gentleman, Alin. Foarte urât din partea ta!

Alin Chirilă: Termină tu cu gentleman-ul tău!

Kamara: Îți spun eu! Ești neobrăzat să vorbești așa despre o femeie! E urât, e urât!

Alin Chirilă: Eu sunt cum vreau! Lasă-mă! Eu sunt cum vreau! Ai o problemă?

Kamara: E urât!

Alin Chirilă: Și care e problema? E urâțenia mea!

Kamara: E urât să vorbești așa! Să îți fie rușine!

Alin Chirilă: Nu mă interesează!

Kamara: E urât să vorbești așa cu o femeie! Atâta poți! Atâta știi!

În discuția aprinsă a intervenit și Robert de la Războinici, care i-a zis lui Kamara: „Hai, Kamara, că tu ești urât la față. Ce vrei?”, iar Kamara a reacționat: „Auzi, Robert? Pe mine m-a făcut Dumnezeu așa, dar tu ești urât la suflet”.

Vica Blochina a avut probleme la Survivor 2023

Săptămâna trecută, Vica Blochina a leșinat la Survivor 2023 și a fost dusă pe brațe la medic. Deodată, ea și-a dus mâinile la față și a început să plângă. „Îi e rău lui Vica, măi! Doctor! Teo! Domnul Teo”, au strigat Faimoșii când au văzut că Vicăi i s-a făcut rău. Aceasta și-a pierdut conștiența, colegii ei i-au dat cu apă pe față, apoi au întins-o pe bancă.

Treptat, Faimoasa și-a mai revenit și a fost dusă pe brațe la medic de colegii ei de echipă. „N-are aer! Ușor cu capul!”, au mai strigat disperați Faimoșii. Vica Blochina a fost tratată de medicul care e mereu pe platou, la filmările Survivor 2023, în Republica Dominicană.

Vica Blochina și-a revenit și a făcut declarații despre starea ei de sănătate, după ce i s-a făcut rău. „Nu mă simt încă foarte bine, mă doare capul, dar nu știu tot ce s-a întâmplat, nu-mi amintesc. Nu am avut putere în mâini și picioare, nu am putut să țin nici un pahar de apă”, a spus ea la Survivor 2023. Și a continuat: „Experiența Survivor este foarte grea pentru mine. În momentele acestea îmi doresc să merg acasă. (…) Sper să mă fac bine, să pot intra la joc. Mulțumesc colegilor care m-au susținut!”.

Cine este Vica Blochina din echipa Faimoșilor de la Survivor România 2023

Vica Blochina are 47 de ani și s-a născut pe 8 august 1975, în Lituania. S-a stabilit în România în urmă cu foarte mulți ani, iar aici s-a afirmat ca dansatoare într-un club din București. Ea a făcut parte dintr-o trupă de balet din țara sa natală. În copilărie, Vica Blochina a locuit într-un apartament cu trei camere alături de familia sa. Nu s-a plâns niciodată de viața pe care a trăit-o în Lituania.

„Nu pot să spun că am crescut într-o familie săracă, știi? Vin din Lituania, o țară mică, cu 3,8 milioane de locuitori. Am crescut într-o familie normală, cu multă iubire, dar și cu un tată foarte sever, care mă certa și mă bătea. Eram războinică de mică”. Vedeta are 1,75 m înălțime și o greutate de 65 de kilograme. Vica Blochina este blondă, cu ochii albaștri.

Timp de 16 ani, ea a avut o relație ascunsă cu Victor Pițurcă și împreună au un băiat în vârstă de 14 ani, Edan. Vica Blochina a trecut prin multe ca Victor Pițurcă să recunoască băiatul, el fiind căsătorit și având deja doi copii cu soția sa. Pentru a demonstra că este copilul antrenorului, Vica Blochina a solicitat un test de paternitate. După ce testul ADN a arătat că este copilul lui, Victor Pițurcă i-a plătit o pensie alimentară de 50.000 de euro retroactiv și câte 2.900 de euro pe lună pentru creșterea fiului său.

