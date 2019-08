De Denisa Macovei,

Vica nu s-a distrat la Ibiza

Revenită acasă de la Ibiza, unde a fost cu o gașcă de prieteni, Vica ne-a mărturisit că nu a mai avut aceeași stare de bine pe care o avea în anii trecuți, în locurile renumite pentru petrecerile nocturne.

„Eu am crezut că se pune accent pe relaxare. Am vrut să-l iau și pe Edan cu mine, dar a fost un pic ocupat și nu a putut să vină. A vrut să stea la Craiova cu tatăl lui. Eu chiar am vrut să-l iau, să stăm împreună acolo la hoteluri superluxoase. Dar ce crezi? Nu era nici o relaxare. E, glumesc acum. Știam că Ibiza este o destinație de distracție, dar nu știam ce fel de distracție. Eu am fost și în Marbella, la St. Tropez, iar în Ibiza e puțin diferit”, ne-a povestit Vica, completând că, deși este genul care dansează atunci când merge prin cluburi, în această vacanță nu s-a simțit deloc în largul ei:

„Nu mi-a plăcut. Vrei să mint? Mie îmi plac locații și locuri mult mai luxoase, mai liniștite. Eu mă duc la club așa, mai «bătrânește», cu masă, cu muzică mai comercială. Dar dansez. Eu dansez în club. Și în România dansez, dacă ies pe undeva”.

„Mie îmi plac vacanțele cu copilul meu”

Dat fiind faptul că a călătorit de la o vârstă foarte fragedă, mai întâi la concursurile de dans, apoi prin vacanțe, Vica nu mai este așa dornică să experimenteze locuri noi, ci doar să i le arate fiului ei pe cele pe care le cunoaște deja.

„Cred că Ibiza nu mi-a priit, pentru că nu am fost cu copilul meu. Mie îmi plac vacanțele cu copilul meu. Probabil am ajuns la o vârstă… Le-am văzut pe toate, am fost în multe locuri, iar acum îmi doresc să le vadă și copilul meu”, ne-a mai declarat ea.

VIDEO/ Grigore Alexandru

Citeşte şi:

Iulia Vântur s-a săturat de India și ar vrea să se-ntoarcă în România. S-a lovit însă de refuzul televiziunilor!