Moment emoționant pentru Vica Blochina! Vedeta a avut parte de o întâlnire neașteptată în trafic chiar cu fiul ei, Edan, în vârstă de 18 ani. Tânărul se afla la volanul bolidului de lux primit cadou la majorat din partea tatălui său, fostul selecționer Victor Pițurcă – un impresionant Range Rover Sport, evaluat la zeci de mii de euro.

Vizibil emoționată, Vica a împărtășit momentul cu urmăritorii săi din mediul online: „Fiul meu în trafic. Acel moment când realizezi că băiatul tău este acum bărbat”, a scris ea pe Instagram, alături de o imagine surprinsă din mașina ei.

Edan, rodul relației controversate dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă, este astăzi un bărbat matur, aflat la început de drum ca șofer, dar și ca adult. Relația dintre mamă și fiu pare mai strânsă ca niciodată, iar vedeta nu își ascunde mândria pentru evoluția fiului ei.

De ce fiul Vicăi Blochina, Edan, s-a mutat la Victor Pițurcă

Edan, rodul unei relații extraconjugale de 16 ani dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă, a fost recunoscut oficial de tatăl său abia în urma unui proces și a unui test de paternitate. Deși inițial nu a fost implicat în viața copilului, fostul antrenor a devenit figura principală din viața adolescentului, iar decizia acestuia de a pleca de lângă mamă a avut un impact profund asupra Vicăi.

„Mi-a fost foarte greu, a fost cea mai grea perioadă. Am avut o perioadă grea din viața mea când am fost însărcinată, după aceea când l-am născut… Iar ulterior mi-a fost foarte greu că s-a mutat de la mine la tatăl lui. Și nu puteam să înțeleg pentru că tot timpul era lângă mine, cu mine. Eu aveam grijă de cineva. Eu, spre exemplu, nu m-am mutat din România.

Nu e o țară în care toată lumea își dorește să trăiască, puteam să mă mut în America, în Elveția, la Moscova, aveam foarte multe posibilități și trebuia să mă mut, dar datorită copilului nu m-am mutat, nu am făcut niciun pas pentru că mi-am dorit să aibă familie aici. Deodată am rămas singură în casă, iar pentru mine a fost foarte greu atunci. A fost foarte greu și au fost conflicte destul de urâte. Ele au fost tacite, noi niciodată nu ne-am înjurat sau ne-am vorbit urât.

Au fost lucrurile care pe mine mă dureau. Eu trecem prin filtrul meu și nu aveam ce să fac, am suferit foarte tare atunci, m-am îngrășat foarte mult. Am avut o perioadă foarte grea de depresie, cred că un an și jumătate. M-am rugat foarte mult. Nici măcar nu a luat hainele. A fost momentul când era pandemia, eu am plecat în Thailanda, copilul a zis că nu vrea să vină, că vrea să facă Revelionul și Crăciunul cu tatăl. Era ok, pentru că oricum făcea sărbătorile cu el, iar când m-am întors, el a zis că nu mai vine. La un moment dat, el a rupt relația cu mine”, a povestit Vica Blochina.

