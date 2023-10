De câteva luni de zile, jucătorul de tenis Victor Cornea trăiește o poveste de iubire alături de Andreea Bălan, care e mai mare decât el cu 10 ani. Sportivul deja s-a integrat în familia cântăreței, le-a cunoscut pe cele două fiice pe care artista le are din mariajul cu George Burcea, pe Ella și pe Clara, dar și pe mama ei.

Abia acum s-a aflat că și Victor Cornea e tată. Cancan scrie că sportivul are un băiat în vârstă de zece ani, despre care nu a vorbit niciodată public. Pentru aceeași sursă, l a confirmat informația și a mărturisit că Luca e fiul lui. Acesta are 10 ani și e rodul iubirii sale dintr-o relație mai veche, care s-a încheiat acum mulți ani.

Victor Cornea: „Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui”

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva.

Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră!”, a recunoscut Victor Cornea, care susține că fiul lui nu i-a călcat pe urme, nu e pasionat de tenis, ci de fotbal.

„Luca are 10 ani, este clasa a V-a și stă cu mama lui în București și ales să joace fotbal, iar nu tenisul de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care de altfel activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin”, a mai zis jucătorul de tenis.

„Nu am ascuns niciodată copilul”

Totodată, el a recunoscut că băiatul lui deja a cunoscut-o pe Andreea Bălan, dar și pe fiicele ei. S-a întâmplat la casa vedetei, când aceasta a dat petrecere în cinstea lui Victor, dar și când fiica ei cea mare, Ella, a fost sărbătorită de curând.

„Luca a fost și la ziua mea de naștere și a fost prezent și la ziua Elei (n.r. Andreea Bălan, actuala iubită a lui Victor Cornea). Se înțelege bine și cu Ela, așa că nu există probleme! Nu înțeleg deloc de unde vin anumite acuze la adresa mea, pe acest subiect, mai ales că nu am ascuns niciodată copilul…”, a mai declarat Victor Cornea.

Victor Cornea, declarații despre nunta cu Andreea Bălan

În cadrul interviului pentru Revista VIVA!, cuplul a discutat și despre planurile sale. Andreea și Victor au menționat că nu se grăbesc în ceea ce privește căsătoria, dar nu exclud posibilitatea unei căsătorii în viitor. În același timp, ambii își doresc să continue să se dezvolte în carierele lor și să își atingă obiectivele profesionale.

„Este mult prea devreme totuși să ne gândim la partea aceasta, însă haideți să vedem ce ne rezervă viitorul! Cum am mai spus, avem o conexiune divină și trăim din plin momentul prezent”, a spus sportivul despre nunta cu Andreea Bălan.