În vârstă de 69 de ani, Victor Pițurcă are doi copii mari cu soția Maria, pe Alexandru și pe Claudia, iar din relația extraconjugală cu Vica Blochina îl are pe Edan, în vârstă de 18 ani. De ceva vreme el a hotărât să se retragă de la conducerea echipelor din România pentru a se dedica vieții de familie, în special nepoților săi. Fostul selecționer își concentrează timpul liber pe momentele petrecute alături de aceștia, cărora le oferă toată atenția sa.

Victor Pițurcă, viață liniștită de familie

Deși recunoaște că uneori este mustrat de mamele copiilor pentru că le face toate mofturile, relația cu nepoții este una deosebit de apropiată și profundă. „Am renunțat să mai antrenez echipă în România. Am vrut să stau liniștit cu familia mea, cu nepoții mei, era foarte important pentru mine acest lucru. Le acord nepoților absolut tot timpul liber pe care îl am.

Când am nepoții și când vin la mine, stau numai cu ei, iar ei, de asemenea, își doresc să stea numai cu mine. Le fac absolut toate poftele, chiar mai sunt certat de mămicile lor, îmi spun: Nu, nu, nu le mai faceți toate poftele”, a declarat Victor Pițurcă pentru Spynews.ro.

Fostul antrenor a subliniat că a ajuns la o maturitate diferită față de perioada tinereții și a recunoscut că, din cauza programului încărcat ca fotbalist, nu a reușit să fie aproape de propriii copii atunci când erau mici. Spre deosebire de aceștia, nepoții au avut parte de o prezență constantă din partea lui și, astfel, consideră că ei sunt mai norocoși.

„Am ajuns la un grad de maturitate, în primul rând. Lângă copiii mei am stat foarte puțin, când au crescut. Eram fotbalist, eram numai în cantonamente… Nepoții, în schimb, au crescut cu mine. Sunt mai privilegiați”, a mai spus antrenorul.

Cum îl crește pe Edan

Pițurcă a explicat că, deși nu a fost niciodată un părinte sever, timpul redus petrecut alături de copii nu îi oferea prilejul nici măcar să îi certe. Totuși, a fost mereu exigent în ceea ce privește responsabilitățile lor. Acum, privind către generația actuală, crede că provocările sunt și mai mari, în special din cauza accesului la telefoane, tablete și alte tehnologii, care complică educația.

„Nu, chiar nu. Probabil se simțeau și mai liberi atunci când nu eram. Cu toate că nu aveam timp nici să îi cert. Nu am fost un tată dur, dar trebuia să facă ceea ce aveau de făcut, mă refer la copiii mei. Astăzi, e mai greu. Este Edan, care a făcut și el 18 ani, dar este foarte greu.

În ziua de astăzi s-au schimbat toate regulile, atracția telefonului, tabletei, televizoarelor s.a.”, a adăugat el. De asemenea, Pițurcă a dezvăluit că Noah, fiul lui Alex și al Cristinei Ich, obișnuiește să folosească telefonul, deși părinții nu îi permit acest lucru.

Cristina Ich alături de foștii socri, Victor Pițurcă și soția Maria

În vizitele scurte pe care le face la bunici, micuțul este răsfățat pe deplin de Victor Pițurcă, chiar dacă acesta este conștient de regulile impuse de părinți. „Noah, fiul lui Alex și al Cristinei, umblă pe telefon… dar nu are voie. Când vine la mine, foarte puțin, așa câte o jumătate de oră… sau mai mult… știu părinții. Când vine la bunicul, îi fac toate poftele”, a mai declarat Victor Pițurcă.

