Victor Rebengiuc, amenințat cu moartea. Mesajul revoltător primit de actor. Polițiștii au luat măsuri

Victor Rebengiuc ar fi primit un mesaj de amenințare cu moartea din partea unei persoane necunoscute. Polițiștii din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale (SIC) Central au făcut percheziții domiciliare, joi, acasă la două persoane. Suspecții au fost dus la audieri.

Incidentul a avut loc la începutul lunii decembrie 2024, după ce actorul și-a exprimat preferințele politice la alegerile prezidențiale, spunând că pe data de 5 decembrie va participa la o manifestație pro-democrație, organizată în Piața Universității.

”Eşti un boşorog retardat, depășit nociv și bolnav de comunism, care vede comuniști peste tot. Are, n-are legatură, tot la comuniști ajungi. Lăsați-ne în pace, să votăm pe cine vrem sa votam și pe cine e normal sa votam, altfel băgăm toporul în capetele alea seci”, ar fi fost mesajul pe care l-a primit Victor Rebengiuc, conform știripesurse.

„La finalizarea activităţilor, persoanele în cauză urmează să fie conduse la sediul Serviciului de Investigaţii Criminale – Central, în vederea desfăşurării activităţilor procesuale ce se impun. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul DGPMB – Serviciul de Investigaţii Criminale Central, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare”, a transmis Poliţia Capitalei.

