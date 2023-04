Amintiri dintr-o altă viață

Actorul a rememorat episoade din copilăria sa. Părinții s-au despărțit când el avea doar 3 ani. A crescut fără tată, care și-a părăsit familia, murind în cele din urmă la Stalingrad.

„Nu am avut tată, dar am avut bunic din fericire. Am fost crescut de bunicii materni. Au fost minunați cu noi, ne-au crescut foarte bine. Au fost oameni simpli, fără origine muncitorească. Erau oameni de la mahala. Mama mare era o fată frumoasă când era tânără, avea și ceva zestre, o casă. Bunicul era un bărbat superb. Nu l-am moștenit noi, nici eu, nici frate-miu. Avea mustață, era brunet cu părul creț. A avut cinci copii, patru fete și un băiat. Când nu mai aveau copii de crescut, am apărut noi”, și-a început povestirea Victor Rebengiuc.

Cum a învățat să citească la 4 ani

Bunicul i-a fost și tată, și mentor, iar bunica sa, prima învățătoare. „S-a ocupat foarte mult de noi. Eu la 4 ani știam să citesc și să socotesc! Bunica mea m-a învățat. Citeam ziarul în mod curent, nu aveam probleme. Ea punea, săraca, când mâncam la prânz, un ziar ca să nu se păteze fața de masă. Eu, în timp ce mâncam, citeam ce vedeam acolo. Mă certa mereu, «nu mai citi, mă, mănâncă acolo!», iar eu îi spuneam că mănânc, dar tot mai aruncam un ochi. Știam tot ce se întâmpla în anii ‘40. La un moment dat schimba ziarele, le punea invers. Citeam și așa, că mă obișnuisem oricum”, a relatat, amuzat, maestrul.

Recomandări Cătălin Tolontan: De ce nu sunt de acord cu retragerea licenței României TV. Care sunt condițiile ridicării licenței unui post TV

În căutare de chirie mai ieftină

Actorul a dezvăluit că mama lui nu a vrut să-l vadă jucând în piese de teatru! „Îmi spunea: «Tu mori acolo și eu nu vreau să văd!». Nici într-o piesă nu voia măcar să mă vadă murind. Își iubea copiii, săraca. Avea doi copii. Muncea foarte mult. La un moment dat, ea era singura care aducea ceva în casă, un salariu. Tata mare nu avea de lucru. A fost greu, greu!”, a spus Rebengiuc.

Bunicul a vrut să facă o afacere, o măcelărie, dar a dat greș. „A pierdut casa și noi ne tot mutam, însă, în fiecare an de Sfântul Andrei, vreme de vreo câțiva ani, patru sau cinci, mai mult, mai puțin, ne mutam dintr-un cartier al Bucureștiului în altul. Cu camionul. Eu și cu fratele meu stăteam pe mobilă. Se întâmpla asta pentru că erau mereu în căutare de chirie mai ieftină”, a mai dezvăluit el.

Rolul de bunic: „Un cadou”

Victor Rebengiuc a jucat în nenumărate roluri, multe memorabile, în filme, în teatru, în comedii, în drame. Găsește însă că în afara scenei, cel mai frumos rol este cel de bunic.

„Vorba cuiva: «Dacă știam că nepoții sunt așa de mișto, îi făceam pe ei mai întâi». Pe Tudor l-am iubit și îl iubesc în continuare. Copilăria lui a fost grija mea ca el să aibă un tată pentru că eu nu am avut și nu am găsit niciodată un tată. Am vrut să știe sigur că are un tată și că tatăl ăsta îi poate fi de ajutor când are el nevoie”, a povestit la podcast actorul.

Recomandări „Sunt două Ucraine. Unii se plâng că au salarii de doar 1.600 de euro la stat, iar sute de răniți își așteaptă de jumătate de an protezele promise de Guvern” – indignarea unei parlamentare din opoziția de la Kiev

„Nepoțelul a fost un cadou nemaipomenit pentru mine. Am mers cu el la munte pentru că nu putea fiul meu. Cel mic lucrează de dimineața până seara. Are exerciții de făcut la nu știu ce materie. Este cu olimpicii, are medalii. Învață. Are 15 ani. Și când era mai mic, îl duceam la grădiniță, îl luam. M-am dus cu el să se dea în tobogan. Nu îndrăznea să se urce pe scara aia și-mi cerea să-i dau mânuța”, a povestit emoționat.

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a...

Playtech.ro Rămâi fără cardul de energie dacă faci asta. S-a schimbat legea, toți românii care primesc vouchere trebuie să afle

Viva.ro Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar a ieșit la iveală un detaliu neașteptat! Ce înțelegere au făcut cei doi

TVMANIA.RO Deea Maxer, despre cum i s-a schimbat viața după divorțul de Dinu. Artista nu mai este singură

Observatornews.ro Admitere la Academia de Poliţie 2023. Salariile din domeniu reduc numărul de tineri dornici să îmbrace uniforma

Știrileprotv.ro „Nu am bani de bilet și aș vrea să ajung la familie”. Un cioban a mers pe jos 130 de kilometri, din Zimnicea la București | FOTO

FANATIK.RO Ce plătești, de fapt, când achiți întreținerea. Puțină lume știe acest secret al administratorilor

Orangesport.ro Cine ar urma să investească la FCSB în locul lui Gigi Becali: ”Are bani mulţi”. Are afaceri de zeci de milioane de euro

Unica.ro Părăsită pentru o femeie mai tânără, Dana Budeanu face declarații neașteptate despre tatăl fetelor ei: 'Legătura nu este păstrată, legătura e permanentă'