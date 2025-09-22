Gabriela Cristea a publicat pe contul de socializare o fotografie în care apare alături de Victoria, în spital. Fetița are mâna în ghips, iar mama ei a povestit cum a ajuns în această situație. Din fericire, astăzi, acestea au fost externate, iar Victoria se află în perioada de recuperare.

„Pe principiul “de la bal la spital”, așa am pățit și la ziua Victoriei. După o petrecere de pomina (o sa postez mâine poze de la petrecere), Victoria a căzut din tobogan și și-a fracturat mâna. Asa ca am lăsat petrecerea și toți invitații și am plecat la spital.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Dupa o radiografie am fost internate pentru o intervenție care trebuia sa se desfășoară cât mai repede. Duminica la 07:30 a intrat in sală și sub anestezie generală, medicii au repoziționat osul rupt prin mijloace mecanice. Si Slavă Domnului ca nu a trebuit sa se intervina chirurgical.

Bine, recuperarea este de lunga durata și necesită muuuuuulta cumințenie, fără sport și atenție sporita pentru ca poate sa recidiveze.(…)

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

PS: pozele sunt făcute azi dimineață, după două zile de stat în spital, cand era ușurate ca plecăm acasă”, a scris Gabriela Cristea, pe Facebook.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE