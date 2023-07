La patru ani de la divorțul de Conrad Mericoffer, care e acum soțul Anei Odagiu, Victoria Răileanu și Andrei Ștefănescu au devenit soț și soție. Cununia religioasă a avut loc departe de România, într-un cadru inedit.

Victoria Răileanu, căsătorie pe barcă, în Grecia

Cei doi s-au căsătorit pe barcă, în Grecia. Îmbrăcată într-o rochie albă, strălucitoare și lungă, Victoria Răileanu i-a spus marele DA lui Adrian Ștefănescu, care a fost lejer îmbrăcat și el la cununie, într-o ținută deschisă la culoare.

În mână, mireasa a avut un buchet simplu, o hortensie roz, cu care a și sărit în apă. În imaginile postate de actriță pe rețelele de socializare sunt surprinse momente inedite de la cununia civilă, îndrăgostiții sunt întâi cununați, iar apoi se bucură de apa mării din Grecia. La toate clipele a asistat și Carol, băiatul Victoriei Răileanu din căsnicia cu Conrad Mericoffer.

Fanii care o urmăresc în mediul online pe actriță imediat au reacționat, i-au făcut urări de nuntă. „Casa de piatra! Iubirea să vă însoțească mereu!”, „Să vă iubiți, sincer și mereu!”, „Casa de piatra,Vicki! Multă iubire și împliniri!”.

Victoria Răileanu și-a cunoscut soțul pe o aplicație de matrimoniale

În urmă cu mai bine de doi ani, Victoria Răileanu l-a cunoscut pe Adrian Ștefănescu prin intermediul unei aplicații de matrimoniale. Actrița și-a refăcut viața la patru ani de la divorțul de Conrad Mericoffer, bărbatul cu care are un copil.

În Paris, orașul iubirii, în ianuarie 2023, actrița a avut parte de cea mai frumoasă și neașteptată surpriză. Adrian Ștefănescu a cerut-o în căsătorie pe Victoria Răileanu și a făcut-o să lăcrimeze din cauza emoțiilor. Vedeta nu s-a așteptat nicio clipă la acest gest din partea partenerului ei.

„Multe momente frumoase a avut 2022, dar momentul în care ne-am logodit în Paris merită clar o coroniță de premiul 1. N-avem poza clasică. Cu poza asta ne-am anunțat și familiile ? Te iubesc, my love. I love you sfm. Mențiune specială: girls, mersi că m-ați bătut la cap să-mi fac Bumble ??”, a fost mesajul transmis de Victoria Răileanu.

Actrița a mărturisit că nu se aștepta la o cerere în căsătorie, deși mai vorbise de câteva ori cu iubitul ei despre acest subiect. Când a zis DA, vedeta a izbucnit în lacrimi: „Eu sunt o plângăcioasă, sunt foarte emotivă și plâng foarte ușor, normal că am plâns, da”.

Victoria Răileanu, la psiholog după divorțul de Conrad Mericoffer

Nu i-a fost deloc ușor să treacă prin acest divorț, însă Victoria Răileanu a fost nevoită să găsească puterea de a merge mai departe. Actrița a fost la psiholog pentru a se vindeca de rănile provocate de despărțire. La început, ea a încercat să țină ascunsă separarea de tatăl fiului ei, însă adevărul a ieșit la iveală în vara anului 2020, când ei erau deja divorțați de un an. La aproape doi ani de la divorț, actrița din serialul românesc „Vlad” mărturisea cum a trecut peste acest obstacol din viața ei.

„Acum, că a mai trecut timpul, pot să spun foarte simplu: treci peste. Am muncit foarte mult cu mine. Mi-am pus întrebări la care am găsit răspunsuri destul de incomode, dar a trebuit să mi le accept, pentru că doar în felul ăsta am putut să evoluez și să îmi dau seama cu ce am greșit.

A fost greu, dar orice divorț este greu. E ceva normal să fie așa. Mi se pare că oamenii se așteaptă să treci ușor peste dacă tu ești cel care ia decizia. Dar nu e deloc așa. Asta nu înseamnă că nu am iubit, că am luat decizia ușor. Nu! O despărțire e grea pentru oricine”, a spus Victoria Răileanu.

