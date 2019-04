Creața din fosta trupă Lala Band și-a întâlnit jumătatea pe vremea când filma în serialul „Pariu cu viața”. Deși a-ncercat să nu amestece profesia cu dragostea, în cele din urmă, a cedat.

„L-am cunoscut pe platourile serialului, ca regizor al proiectului. Prima impresie a fost strict profesională, însă îl vedeam ca pe un bărbat foarte inteligent, mișto, supercharismatic și misterios. După ceva timp, a venit el către mine. Inițial, eu nu am reacționat în nici un fel, nu l-am ținut pe jar, mie îmi place ca lucrurile să stea clar, ce este job, e simplu job, e partea profesională, acasă e acasă, nu mi-a plăcut niciodată să amestec aceste două lucruri și îi spuneam că eu nu pot să fac chestia asta… Însă inimii nu îi poți dicta ce să facă și, până la urmă, am zis că e păcat să te împotrivești unei povești de dragoste”, ne-a povestit Alexia Țalavutis, care a lansat zilele trecute videoclipul piesei „Aromata”.

Nu vrea să se opereze la coloană

Alexia își dorește o familie numeroasă, însă are o problemă de sănătate care se agravează în sarcină: o hernie de disc. „Eu îmi doresc trei copii, acum să văd cu hernia de disc ce fac. Poate fi dusă pe picioare, de asta aleg să nu mă operez. Mi se trage de la dansul sportiv de performanță, pe care l-am făcut de mică”, a explicat ea.

Prima criză a avut-o vara trecută, a doua zi după întoarcerea din vacanță. A avut noroc că s-a întâmplat acasă. De atunci, spune că e mult mai atentă la mișcări. „Nu am mai putut să mă ridic. M-am întors din vacanță, fusesem în Grecia. Începuse deja să mă doară, dar nu era ceva anormal, am mai avut aceste dureri, le-am tot suportat, doar că într-o zi, a fost apa mai rece. Eu, cum sunt iubitoare a sporturilor de apă, evident că am făcut snorkeling, m-am dus să explorez coasta, iar când m-am întors acasă, dimineața, m-am ridicat brusc și acela a fost declicul”, ne-a povestit ea.

