Antonia și Alex Velea încearcă să nu-i răsfețe prea tare pe copiii lor

Inevitabil, datorită faptului că meseria le impune să aibă o imagine perfectă, Alex Velea și Antonia investesc sume considerabile de bani în haine și accesorii, transmițând această pasiune pentru modă și celor doi fii ai lor. Conștienți însă de faptul că micuții pot ajunge în stadiul în care vor pune doar accentul pe eticheta unui produs, Antonia și Alex au început să discute cu micuții și să le explice că în viață contează alte lucruri nu hainele de firmă. „Suntem fashioniști, dar…. E o discuție mai elaborată. Ne place să fim, dar totodată conștientizăm că nu asta contează cel mai mult în viață. Trebuie să arăți bine și într-un tricot de 20 de lei, și o pereche de jeans. Copiii trebuie învățați asta, pentru că eu l-am văzut pe Dominic. El într-adevăr e un copil norocos și deja la 4 ani realizează asta și-mi arată tot felul de tricouri, că sunt nu-știu-ce branduri și se laudă că are el nu-știu-ce tricou și la un moment dat l-am întrebat dacă nu mai asta știe”, ne-a spus Alex, completat imediat de Antonia, care mărturisește că încearcă să găsească un echilibru între pasiunea pentru haine și educația copiilor.

„Nu vrem să pună accent pe așa ceva. Nu asta contează în viață. Încercăm să ținem un echilibru, să nu fim exagerați. E adevărat că în ultimii ani ne-am dezvoltat o plăcere fabuloasă pentru haine și accesorii”.

Deși are doar 4 ani, Dominic știe deja cu ce se îmbracă și mai ales a început să comenteze la hainele pe care i le dau părinții să le îmbrace. „Acum câteva zile a avut o criză, Dominic l-a împins pe Akim și imediat am intervenit. Când l-am întrebat de ce a făcut asta mi-a spus că-l imită. Am încercat să-i explic că el e mai mare, e modelul lui Akim”, a spus Velea. „Până acum nu a fost așa, dar acum începe să realizeze. Nouă ni se pare drăguț ca părinți, dar ușor-ușor nu o să-i mai îmbrac la fel”, a completat și Antonia.

