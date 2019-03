Augustin Viziru îi datorează fratelui său cariera de actor

Augustin a cunoscut celebritatea prin telenovelele românești, însă nu s-a oprit la ele. A încercat seriale, apariții în emisiuni TV, iar acum, iată, are primul rol principal într-un lungmetraj! Iura Luncașu i-a oferit această șansă, însă Augustin nu-i mulțumește doar regizorului pentru asta, ci și fratelui său, care a văzut că are potențial de actor: „Frate-miu are cel mai mare merit că m-a dus la casting fără să știu și am ajuns astăzi în poziția în care sunt”, a recunoscut el pentru Libertatea. Ce-a făcut Augustin în ultima vreme, de când nu l-am mai văzut la TV? ”Eu nu am făcut pauză foarte mare. Sunt implicat și în alte proiecte. Acum am terminat de filmat sezonul 3 la «Umbre». E bine. Sunt fericit că am posibilitatea să intru pe HBO sau Netflix să mă uit la mine, lucru care pe mine mă încântă. Ideea este că-mi place ce fac. Îmi place atât de mult, încât nu aș face niciodată nimic altceva”, spune el.

Nu mai are timp de hobby-uri

Dacă acum câțiva ani Augustin lua actoria ca pe o joacă, un lucru pe care-l făcea natural și de pe urma căruia primea și o sumă frumușică de bani, acum o privește cu alți ochi. A renunțat la majoritatea pasiunilor și a decis să se concentreze pe carieră. „Biliard nu mai pot să joc din cauza accidentării la mână (n.r. – s-a tăiat cu toporul la ”Ferma vedetelor”), că nu-mi mai simt degetele deloc. Cu scuterul nu mai pot să merg, pentru că am făcut o hernie de disc. Cred că o să fie bine, doar că trebuie să mă mișc mai mult. În copilăria și în tinerețea mea n-am fost cel mai harnic om din lume și acum am înțeles că fără muncă în viață nu prea se poate. Ca să am grijă de mine trebuie să fac mai multe chestii, nu mai merge să stau și lucrurile să vină de la sine. Chiar nu mai e cazul”, a mai spus Augustin Viziru.

VIDEO: George Capoianu/ FOTO: Dumitru Angelescu

