În anul 1986, povestea de dragoste a doi elevi de clasa a X-a, Dana Vasilescu (Oana Sârbu) și Mihai Marinescu (Ștefan Bănică jr) din filmul ”Liceenii”, fascina milioane de adolescenți, iar pelicula a reprezentat un adevărat succes al cinematografiei românești. Generații întregi s-au inspirat din film, iar adidasii cei albi purtati de personajele principale erau la mare căutare.

La mai bine de 33 de ani distanță, Oana Sârbu, interpreta Danei, devenită acum mamă, a vrut să-i arate fiului său, Alexandru, în vârstă de 10 ani, pelicula care i-a asigurat celebritatea. Reacția băiatului său a fost însă suprinzătoare…

Oana Sârbu nu a vrut însă să-și forțeze băiatul să facă ceva ce nu părea să-l atragă.

Altfel, Oana Sârbu a mărturisit că are câteva defecte pe care încearcă să le îndrepte:

”Dacă ar fi să contez pe ceva, pot spune că m-am bazat mereu pe intuiție, sennsibilitate și loialitate. Am un fel de cinste pentru a face lucrurile corect. Defecte am foarte multe. De exemplu, sunt îndărătnică, însă mai am timp să șlefuiesc acest lucru, nici până acum nu am reușit. Sunt ușor impulsivă… Se întâmplă, câteodată, ca o calitate să-ți fie și defect. A fi devotat, sincer, cinstit poate fi un lucru rău sau nu atât de bine apreciat la un moment dat și să devină ceva ce să fie considerat un lucru foarte greu accesibil în lumea modernă”.