Ilinca Vandici „a blocat” luna iulie cu vacanțe în Grecia și Bali

Ilinca și Andrei merg în fiecare vară în vacanță

Pe 29 iunie, Ilinca Vandici va spune „stop vot” la „Bravo, ai stil!”, iar după câteva zile, se va îmbarca spre prima ei destinație de vacanță. „Avem nevoie să ne încărcăm bateriile. După ce am muncit o jumătate de an, cred că o vacanță de o săptămână e superbinevenită. Ne-am și organizat în sensul ăsta. O să plecăm la începutul lunii iulie în Grecia. Cu Elena, cu Matteo, care sunt prietenii mei de suflet. Am închiriat acolo o vilă senzațională. Eu ador Grecia. În fiecare an sau aproape în fiecare an, am făcut câteva zile de Grecia și am descoperit insule, plus că ador mâncarea grecească, îmi plac tradițiile, îmi place atmosfera care se creează acolo. Fiind și foarte aproape, mi se pare că e o destinație senzațională de vacanță”, ne-a spus Vandici în emisiunea turisitică „Star Trips&Tricks”.

După această escapadă, Ilinca și Andrei pleacă într-o vacanță exotică, alegând Bali la recomandările lui Cătălin Botezatu. „La sfârșitul lunii iulie plecăm în Bali. Norocul meu e că l-am avut pe Cătălin Botezatu în ceafă și l-am întrebat tot! Mi-am notat pe telefon: restaurante, locuri unde să fac masaj, unde să beau ceva, unde să mănânc nu știu ce, unde e plaja mai bună. Mi-a dat Cătălin absolut tot. A fost un ghid senzațional, pentru că el a fost în Bali. Acestea vor fi în principiu două vacanțe mari și late pe care le facem cel puțin până de Crăciun și Revelion. Cu bebe o să plecăm după aceea, o săptămână-două, la mare, după care la munte”.

Ilincăi Vandici nu i-a plăcut deloc în Papaya, Thailanda

Cea mai urâtă experiență a avut-o în Thailanda

Deși pare că Ilinca Vandici ar merge oriunde e soare și plajă, nu toate locurile sunt pe placul prezentatoarei TV. Ilinca ne-a povestit și despre experiențele mai puțin plăcute pe care le-a avut în concediu. „M-am plâns încontinuu de experiența pe care am avut-o în Thailanda, care este o țară extraordinară, cu locuri, insule și peisaje de poveste, de film. Eu nu știu cum am nimerit eu în cea mai oribilă stațiune, că era chiar o stațiune. Am fost cu un grup mare de prieteni, undeva la 12 persoane, eu eram imediat după naștere și mămicile mă înțeleg, eram un pic zen, nu prea mă interesa unde mergem și nici nu aveam energie să stau să caut, să verific. Când am ajuns în Pataya… Doamne! Nu vă duceți în Pataya! E crunt. Mizerie foarte multă, niște gândaci imenși, care se plimbau pe toate colțurile, pe la toate terasele. La un moment dat, eram cu picioarele pe sus, pentru că îmi era frică să stau cu picioarele pe jos. Până la urmă, am găsit și ceva drăguț. Am vizitat tot felul de temple, am întrebat lucruri despre ceea ce se întâmplă acolo, au fost niște experiențe drăguțe, dar nu m-aș întoarce acolo niciodată”, a mai spus Vandici.

