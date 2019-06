– Miercuri ai avut o zi plină, ai depus actele de divorț, apoi a trebuit să bifezi un eveniment monden, o petrecere. Celebrezi noua ta viață?

– Nu neapărat, nu, deja m-am obișnuit cu noua mea viață. Sunt fan ”Pe aripile vântului” și îmi plac două scene de acolo: finalul cu ”mâine este încă o zi” și când Scarlet OHara merge la o petrecere unde toată lumea o bârfea. Cred că în viață, atunci când ai probleme, nu trebuie să stai ascuns și cu capul în pernă, trebuie să ieși și să te bucuri de viață. De fapt, acesta e secretul.

– Dacă ți-ar fi spus cineva acum un an sau acum doi ani că tu și Alexandru veți ajunge să vă despărțiți, ce i-ai fi spus?

– Că nu cred. Dar eu am o vorbă: niciodată să nu spui niciodată. Cât e bine, e bine, cât nu mai e bine, nu mai e bine. Ce vorbă înțeleaptă! Mi-am dorit să fie cu happy-end, ca să zic așa. Și e cu happy-end, uite, eu sunt fericită.

Alexandru Papadopol s-a revăzut cu Ioana Ginghină la notar, unde au depus miercuri actele de divorț

– Cum a fost revederea, după cele cinci luni de când Alexandru a plecat de acasă?

– Noi ne-am mai văzut în astea cinci luni, nu ne-am mai văzut de la Paște. Culmea că ne tot întâlneam pe stradă, în ultimul timp chiar m-am și distrat cu chestia asta, că școala lui de actorie este undeva pe lângă școala mea, acum am aflat că s-au mutat și ne tot ciocneam așa cu mașinile, dar de la Paște, cam de două luni, nu ne-am mai văzut. Cum să fie? M-am bucurat de o revedere OK, chiar am râs foarte mult în perioada în care am stat să așteptăm actele, pentru că sunt chestii de viață la care numai râsul te mai salvează.

– Ați depănat și amintiri?

– Nu, eram cu două avocate, noroc că au fost foarte drăguțe. Eu m-am simțit foarte bine, mai bine ca el, că noi, ca fetele, la un moment dat am dat-o și în alte discuții. Și a fost chiar foarte bine, și avocata lui Alexandru era foarte ok, și avocata mea era foarte ok, deci era toată lumea bine.

– Conform legii, aveți dreptul să vă răzgândiți în următoarele 30 de zile. Ce șanse sunt s-o faceți?

Ioana Ginghină crede că sunt șanse mici să se răzgândească în privința divorțului

– Păi nu știu, doamna notar ne-a zis că a avut 3 cupluri care s-au răzgândit în nu știu câți ani de profesie, deci alea sunt șansele, șanse mici.

– Cum ai făcut ca Ruxi să treacă mai ușor peste despărțirea voastră? Ea a avut un cuvânt de spus în această decizie?

– Da, a avut un cuvânt de spus. Ruxi, la un moment dat, se săturase și a zis: ”Mama, gata, divorțează!”. Acum, subiectul ăsta nu o mai interesează, din punctul ei de vedere, suntem despărțiți și gata.

– Tu mergi la terapie. Merge și Ruxandra?

– Acum ne-am oprit, o să meargă din toamnă, pentru că în vacanța asta vreau să se distreze, nu mai vreau să fie nimic stresant pentru ea și chiar ea m-a rugat, mi-a zis că vrea să se distreze în vacanța asta.

Pentru Ruxandra părinții săi sunt despărțiți

– Ce-ați stabilit, tu și Alexandru, în privința vacanței de vară a Ruxandrei?

– Nu am discutat neapărat de vacanța asta, s-a discutat mai mult ce se va întâmpla din toamnă cu școala, ca să fie un program clar. În principiu, și eu, și el suntem deschiși să ne organizăm, adică să povestim, să fim amândoi implicați în educația Ruxandrei, deci, teoretic, nu am pus acum nimic la cale. Acum, ea e în preadolescență, cu telefoane, cu prieteni, abia așteaptă să plecăm la Sibiu, nu pare afectată, poate pe undeva este, dar e destul de canalizată pe ce are ea de făcut.

– După divorț, tu și Ruxandra veți rămâne în continuare să locuiți în vilă sau vă veți muta?

– Păi, teoretic, rămânem în vilă și vom sta acolo cât va vrea Ruxandra, pentru că ea e foarte atașată de vilă și de tot ce înseamnă animale, curte, camera ei, mansarda.

– Legat de partaj, Alexandru îi va da partea lui de casă Ruxandrei?

– Da, asta e ideea, și miercuri aceeași idee s-a vehiculat, probabil că până la final așa va rămâne.

– Ce planuri aveți pentru vară, unde vă veți petrece vacanța tu și Ruxandra?

– Cum spuneam, vrem să plecăm la Sibiu, apoi mergem la Neversea, eu, Ruxi și soră-mea, facem o gașcă. Pe mine mă bate gândul să merg și la Untold, dar fără Ruxi, pentru că vreau să îl văd pe Robbie Williams. Și în Grecia vreau să ajung, chiar am antamat pe final de august biletele de concediu.

Ioana Ginghină este optimistă că își va reface viața la un moment dat

– Ai de gând, la un moment dat, dacă va apărea persoana potrivită, să te recăsătorești?

– Nu mă mai gândesc neapărat la căsătorie, pentru că nu îmi dau seama acum dacă face bine sau nu hârtia aceea, dar bineînțeles că sunt deschisă să îmi întâlnesc marea iubire. Dacă nu a fost Alexandru, cineva tot trebuie să fie și marea mea iubire, nu? Bineînțeles că îmi doresc! Am 41 de ani, sunt de modă veche, vreau să fiu cucerită, să fie pe romantism, nu sunt panicată.

