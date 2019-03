Dintre cărți, cursuri și televiziune, Irina a ales ultima variantă ca metodă prin care să învețe lucruri noi. Ea a stabilit ca în fiecare zi să urmărească măcar un documentar, pe diverse teme.

„Am acasă un cont la un canal plătit cu filme și seriale, plătesc acolo lunar, sunt client fidel și am tot felul de seriale preferate. Cele mai multe dintre ele sunt documentare. Fac parte din dezvoltarea personală. Le trec în agendă, că nu e ca și cum fac asta în timpul liber. De exemplu, trebuie neapărat să mă uit în fiecare seară la un episod din «Explained» (n.r. – documentar pe diverse teme sociale)”, ne-a spus Irina Rimes.

Face nopți albe la seriale

Când are ceva mai mult timp liber, Irina trece de la documentare la serialele la modă. A luat microbul și recunoaște că uneori pierde mult timp cu ochii lipiți de micul ecran: „Mi se întâmplă să mă uit la seriale ore întregi. Am făcut asta cu «Urzeala tronurilor». Uneori, mă prinde un subiect foarte tare și pentru că nu prea am timp și nici răbdare să fac mai des lucrul ăsta, mă uit într-o noapte și aia e”.

