-Cum erau petrecerile de acum 10-15 ani, Oana?

-Am fost la Viva încă de la prima petrecere, a avut loc la piscina de la hotelul Lido! VIVA Party a fost întotdeauna o petrecere importantă, a crescut de la an la an, iar acum – și asta e părerea mea – a devenit cel mai important eveniment monden al anului. Adună lume bună, toată lumea se pregătește din timp, își alege ținutele…

– Dacă ar fi să compari apariția ta de la primele ediții cu cea de acum, ce zici, cât te-ai schimbat în timp?

– Enorm, enorm m-am schimbat! Îmi aduc aminte că la prima petrecere am avut o rochie de mătase mov, aveam o pălărie neagră foarte mare, în anii următori am fost blondă, apoi roșcată, apoi am fost mai slabă, pe urmă mai grasă, am trecut prin foarte multe schimbări și au trecut 20 de ani peste mine. Dacă e ceva ce nu s-a schimbat, ei bine, nu mi s-a schimbat caracterul, spiritul. dorința de a trăi frumos!

Oanei Roman i s-a alăturat Vica Blochina, care a ținut să precizeze că, pentru ea, e un lucru rar să meargă la petreceri, dar că nu s-a gândit nicio clipă să refuze invitația la VIVA 20 de ani!