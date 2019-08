De Denisa Macovei,

“Noi, în familie, vorbim numai în română, foarte puțin mai vorbim în engleză cu el. Ne-am gândit că este important să învețe limba maternă, pentru că avem de gând să ne stabilim în Australia, pentru viitorul lui; dar și pentru soțul meu acolo este «acasă» așa că îmi doresc ca el să se simtă român și să știe să vorbească limba română. Așa cum o face și tatăl lui. Pentru că și tatăl lui are părinți români”, ne-a mărturisit Celia, care nici nu concepe ca fiul ei să nu știe limba maternă. Cântăreața nu se grăbește să-l învețe două limbi în paralel, ci este de părere că fiul ei, acum în vârstă de 5 ani, va avea suficient timp să cunoască la perfecție și limba engleză. “O să aibă timp să învețe și engleza la școală. În mare știe, adică înțelege tot, doar că îi place mai mult româna. Chiar dacă e născut acolo, sângele apă nu se face”, a mai spus artista.

Se desparte cu greu de Angelo

Dacă soțul și fiul ei vor veni în România doar în vacanțe, Celia are de gând să vină mai des în țară, mai ales că își dorește să se implice mai mult în cariera muzicală, pe care a lăsat-o pe plan secund în momentul în care a devenit mamă. “Este pentru prima dată după foarte multe luni, cred că s-a mai întâmplat acum vreo doi ani, când sunt departe de el. E a cincea zi și deja nu mai pot. Am concert în Moldova și nu am cum să plec la el. Sunt binecuvântată că pot să-l las cu mama mea, căci nu aș fi putut să-l las cu vreo bonă sau să-l las pe soțul meu să stea doar el cu copilul și mai reușesc să mai vin la câte un eveniment și la recitaluri, la concerte”, ne-a mai mărturisit Celia.

VIDEO: George Capoianu/ FOTO: Sorin Cioponea

Citeşte şi:

GSP.RO Becali și-a cumpărat un bolid de peste 200.000 de euro » Este cel mai rapid și exclusivist SUV din lume!

Unica.ro S-a aflat motivul! De ce nu a vrut polițistul să rămână în telefon cu Alexandra. 'Era aprins beculețul roșu...'