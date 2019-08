De Denisa Macovei,

Raluka a scăpat de problemele cu tenul, dar nu definitiv

„Eu nu am voie să mă dau aproape cu nimic pe față, pentru că am un ten foarte problematic. Folosesc doar ce-mi spune cosmeticiana, care mi-a și rezolvat problemele cu tenul: o loțiune tonică, un săpun special și o cremă. Atât. Nu e neapărat ieftin, dar ca timp, scap foarte ușor”, ne-a mărturisit Raluka. Cântăteața a devenit la fel de precaută și cu cremele de corp: „Am început să mă uit la ingrediente în ultima vreme. De când m-am oprit din mâncat carne, am început să mă uit dacă sunt testate sau nu pe animale. Cremele pe care le folosesc eu sunt puține chiar și pentru corp. Nu mă dau cu multe chestii”.

Certată cu SPF-ul

Pe lista scurtă de creme aprobate a Ralukăi nu se regăsesc cele cu SPF, care protejează pielea de ultravioletele nocive. Cântăreața nu le folosește decât când face plajă, în rest, nu se protejează deloc, deși știe că ar trebui s-o facă: „Eu am crescut în Deva, pe aproape era un râu la care mergeam. Mă distram foarte tare și mă bronzam foarte puternic și nu aveam nici un SPF. Sunt întreagă și nu am nici o problemă cu pielea, din punctul ăsta de vedere. Așa că în continuare SPF-uri nu folosesc. Îmi dau cu protecție atunci când stau la soare, dar când nu stau pe plajă, nu-mi dau. Ar trebui, din câte am înțeles”.

