Crăciunul l-au petrecut acasă, în familie, iar de Revelion au avut două concerte. Viorica și Ioniță de la Clejani au fost invitați în emisiunea „Vorbește lumea”, unde au vorbit despre ce au mai făcut în ultima perioadă.

„De când suntem, am fost înconjurați de multă lume. De Crăciun am stat acasă, Viorica a făcut o săptămână tot felul de pregătiri. De Revelion am avut două concerte, am distrat oamenii. Moldovenii încă știu să se distreze. Am simțit o bucurie distrându-i pe oameni”, a declarat Ioniță de la Clejani la „Vorbește lumea”.

În emisiunea de la PRO TV s-a discutat și despre banii familiei. Se pare că Ioniță este cel responsabil de cheltuieli, în timp ce Viorica strânge banii. A fost o perioadă grea din punct de vedere financiar pentru toți artiștii din cauza pandemiei, însă cei doi nu se plâng.

„Nu am plecat în vacanță, îmi doresc. Eu am mai mulți bani ca el, el e pe sărăcie acum. Sunt mai bine ca toată casa”, a completat Viorica de la Clejani.

„Economiile mele s-au dus pe apa sâmbetei, eu mă ocup de toate cele”, a clarificat Ioniță.

Viorica de la Clejani și-ar dori să plece într-o vacanță în Dubai, însă nu poate să își îndeplinească această dorință. Nu banii sunt o problemă pentru ei, ci faptul că artista nu are cu cine să lase cățeii pe care îi iubește extrem de mult.

„M-aș duce în Dubai, dar unde las câinii? Nu pot să plec fără ei, de asta nu plec în vacanțe, nu că nu am bani”, a mai spus Viorica de la Clejani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cel mai scump cadou făcut de Ioniță de la Clejani pentru Viorica

Artista a mărturisit că nu primește foarte des cadouri din partea soțului ei și preferă să își cumpere singură ceea ce îi place. Viorica de la Clejani a spus că cel mai scump cadou primit de la Ioniță a fost un inel cu diamante.

„I-am arătat de dimineață că îl iubesc. Îmi place de el că e calm, îmi zice că e frumos afară, să mă bucur de viață, că mergem la «Vorbește lumea». Eu îmi fac cadouri frumoase, el îmi face mai răruț, e mai drăguț, mai chibzuit.

Cel mai scump cadou a fost un inel cu diamante, nu prea îl port. Nu îmi e frică să îl pierd, dar are piatră verde, nu m-a nimerit. E mai cochet, mai de seară. Nu îl poți purta toată ziua.

În februarie e ziua mea, nici nu mai am curaj să îi mai zic, trebuie să ținem de bani, în ultima perioadă nu prea au mai fost concerte”, a zis Viorica de la Clejani la „Vorbește lumea”.

PARTENERI - GSP.RO Soția unui fotbalist n-a mai rezistat! Mesaj acid pentru Anamaria Prodan: „Gura mică, totul e fake la voi!”

Playtech.ro Divorț șocant în showbiz-ul românesc! Loredana Groza, despărțire după 20 de ani: cu cine s-ar iubi acum

Observatornews.ro Mamă şi fiică, găsite moarte în casă, în Bihor. Femeile nu mai fuseseră văzute de la Crăciun

HOROSCOP Horoscop 8 ianuarie 2022. Peștii sunt foarte interesați de sursele de venit, vor să descopere unele noi, revoluționare

Știrileprotv.ro O recunoști? Astăzi o vezi des la televizor, e una dintre cele mai mari vedete. FOTO

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu Djokovic: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și ce beneficii ai