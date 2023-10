Viorica și Ioniță de la Clejani au fost bucuroși să anunțe că sunt actori în filmul regizat de Johnny Depp, „Modi”, un film despre viața pictorului Amedeo Modigliani, în care joacă și Al Pacino. Filmările vor dura până la finalul acestui an, iar producția este așteptată pe marile ecrane începând cu anul 2024.

„Modi”, care este al doilea lungmetraj al lui Johnny Depp, marchează revenirea acestuia în scaunul de regizor, la 25 de ani după „The Brave”, în care actorul a jucat și alături de Marlon Brando. Johnny Depp a jucat cel mai recent rolul lui Ludovic al XV-lea în „Jeanne Du Barry“, de Maïwenn, marcând primul său rol de la procesul de defăimare din 2022 împotriva fostei soții Amber Heard, care a provocat o adevărată frenezie mediatică.

Pe rețelele de socializare, Viorica de la Clejani a postat mai multe fotografii de pe platoul de filmare și a anunțat bucuroasă că face parte din producția filmului „Modi”. Artista și soțul ei au ajuns să apară în producția lui Johnny Depp la invitația acestuia.

„Suntem deosebit de onorați că am participat la producția filmului «Modi», regizat de marele actor Johnny Depp. O poveste despre viața pictorului Amedeo Modigliani.

Scena se petrece în anul 1916, într-un bar din Paris, unde noi cântăm pentru Modi și prietenii lui. Am fost îmbrăcați de unul dintre cei mai mari designeri de costume de film din lume, Penny Rose, cea care a creat și costumele din «Pirații din Caraibe».

Azi dimineață ne-am întors acasă. Lumea filmului este fascinantă… și Al Pacino era acolo… WOW! Mulțumim, Johnny!”, a scris Viorica de la Clejani pe una dintre rețelele de socializare.

Cei doi artiști români vor apărea în același film cu Al Pacino. Actorul îl interpretează pe colecționarul internațional de artă Maurice Gangnat. Din distribuția filmului mai fac parte Antonia Desplat, Stephen Graham („The Irishman”), Bruno Gouery („The White Lotus”), Ryan McParland („Halo”), Benjamin Lavernhe („Jean du Barry”) și Sally Phillips (trilogia „Bridget Jones”).

Viorica și Ioniță de la Clejani, prieteni de 23 de ani cu Johnny Depp

Pe 8 iunie, Johnny Depp a avut concert în București alături de trupa sa, „Hollywood Vampires”. La eveniment au venit și Viorica și Ioniță de la Clejani, care s-au bucurat să-l revadă pe marele actor. Aceștia se cunosc din anul 2000 și s-au împrietenit la filmările pentru pelicula „The Man Who Cried”, realizată în urmă cu 23 de ani.

„Acordeonul meu s-a spart, după ce filmasem în ploaie. Apoi, acest mare artist mi-a făcut cadou un acordeon nou, de ziua mea de naștere. După aceea, am cântat pentru Johnny, la Paris, iar el avea lacrimi în ochi atunci când soția mea a cântat pentru el un cântec tradițional țigănesc. Am cântat pentru el și în clubul lui, The Viper Room, care se află pe Sunset Boulevard, din Hollywood, dar am cântat și în casa lui din Los Angeles”, povestea Ioniță de la Clejani.