Chiar dacă este destul de cunoscut pe rețelele de socializare, puțini sunt cei care știu despre el că a fost primul copil născut prin fertilizare în vitro din București. După mai multe încercări, părinții lui au decis să apeleze la acest procedeu. Părinții lui Virgil, alături de alte 6 cupluri, au fost selectați în prima serie care urma să beneficieze de fertilizare în vitro, însă doar Virgil a fost singurul cu copil care s-a născut în urma acestui procedeu.

S-a născut cu 1.820 de grame și 44 de centimetri, iar părinții au decis să-l numească după profesorul Dr. Ancăr Virgil, cel care a fost alături de ei încă de la primul consult, dar și Andrei, deoarece procedura de fertilizare a fost realizată în jurul datei de Sfântul Andrei. Pentru că era o premieră pentru medici, la aniversarea primului an de viață i-a avut alături pe toți medicii care aveau grijă de el.

„Consider că toată viața mea a fost marcată de noroc, chiar și înainte de naștere. Cifra 7 este un exemplu foarte bun: ai mei au fost cuplul numărul 7, data nașterii este 7.07, toul s-a întâmplat la ora 7:00 dimineața și numărul literelor din numele de familie Godeanu este tot 7. În prezent sunt student la Medicină și cred că în subconștientul meu am vrut tot timpul să urmez o carieră în Medicină. Încă de când eram mic mă fascina stetoscopul medicului pediatru”, a povestit Virgil.

Mama lui a ținut un jurnal de sarcină

Un moment emoționant din viața lui Virgil a fost acela în care mama lui i-a arătat jurnalul în care erau toate detaliile legate despre venirea lui pe lume. „Mama mi-a arătat jurnalul când eram în școala generală și am fost emoționat când am văzut că mi-am lăsat și eu amprenta, niște măzgăleli. Nu mi-au ascuns nimic, cuvântul „in vitro” l-am auzit în familie, în discuțiile cu doctorii, la ai mei sau de la bunica. Mereu am știut asta, chiar dacă doar treptat am aflat ce înseamnă. Pot să spun că toate trăirile mele, dar și faptul că bunicul a fost medic au contribuit din plin la dorința mea de a juta la rândul meu și poate de asta m-am hotărât să aleg medicina. De citit jurnalul, l-am citit mai târziu, cu emoție și un sentiment de mare reușită”, a mai povestit Virgil.

„Am urmărit prima reușită din Timișoara și știam că trebuie să încerc și eu”

Deși au trecut 22 de ani de atunci, iar acum fertilizarea in vitro ajută multe cupluri care nu reușesc să-și mărească familia, mama lui Virgil vede acest procedeu ca o mare realizare. „Am fost educată și eu cu multă înțelepciune și drept urmare aveam întipărit în minte că am prea multă dragoste în suflet să o dăruiesc unui copil, dar bucuria asta nu se întâmpla. Am luat măsuri și am început investigațiile cu analize de specialitate. Am făcut tratament un an și eram într-o așteptare continuă. Nimeni nu mi-a zis că nu e posibil să rămân însărcinată. Amândoi eram sănătoși. Cred că au trecut niște ani.

Am urmărit prima reușită de fertilizare din Timișoara și m-am bucurat. Eram într-o etapă a vieții foarte optimistă și știam că trebuie să încerc și eu. Am citit în ziar de Medsana și de începerea selectării cuplurilor pentru fertilitate și pe ultima sută de metri ne-au acceptat. Aveam investigațiile, dar trecuseră 7 ani deja, le-am refăcut pe toate și eram foarte fericită. Eram atât de sigură că i-am zis domnului profesor „veți avea rezultate cu noi, luați-ne și pe noi”. Aveam în gând doar vârsta mea de 38 de ani. A urmat o lună de injecții și apoi o echipă de doctori greci mi-au prelevat ovulele și embrionii. După o săptămână am fost sunați și am primit vestea că analizele spun că totul este în regulă. Norocul mă însoțea”, își aduce aminte cu emoție în glas Alexandrina Maria Godeanu, mama lui Virgil.

