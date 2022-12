Virgil Ianțu a cântat 9 ani în Corul Madrigal: ”Vioara mi-a confiscat copilăria, dar mi-a oferit și disciplină. Acolo am întâlnit divinitatea”

De numele lui Virgil Ianțu, 51 de ani, se leagă emisiuni celebre în istoria televiziunii românești, precum ”Copiii spun lucruri trăsnite” și “Vrei să fii miliardar”/“Vrei să fii milionar?”. Despre timișorean se știe mai puțin faptul că, urmând cursurile Universității Naționale de Muzică din București, a fost admis în Corul Madrigal. Apoi a cântat în grupul ”The Fifties”, unde principalul solist era Ștefan Bănică junior.

Reacție emoționantă

”Sunt cuminte și discret cu viața mea intimă. Arăt doar cât trebuie să arăt. Nu am o viață spectaculoasă, nu sunt interesant. Mă simt bine acasă, mă simt bine la prieteni acasă”, a susținut Virgil Ianțu, în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

Virgil Ianțu spune că vârful carierei sale de muzician a fost Corul Madrigal

Vreme de 9 ani a cântat în Corul Madrigal. Și e foarte mândru de acest detaliu. A părăsit ”Corul” în 2000.

”A fost vârful carierei mele de muzician. Artistic, orice aș face azi… Acel spațiu nu va mai fi atins niciodată. Eram un filosof, scoteam la iveală puritatea perfectă, ceea ce e mai bun din noi. Reuneam sufletul în același spațiu. Am mai cântat cu trupa, am avut concerte foarte frumoase, trăiesc, sunt emotiv și emoțional în tot ceea ce fac, dar acea bucurie, acea lacrimă de sunet, de artă perfectă, doar acolo se întâlnea divinitatea, începeai să încerci s-o înțelegi. Am plecat pentru că repetițiile se răreau”, a explicat bănățeanul.

Ceilalți trei colegi sunt acum la Filarmonică

„Vioara nu se poate face la un anumit nivel fără să renunți la copilărie”, spune Virgil Ianțu

A învățat să interpreteze la vioară încă de când era preșcolar.

”Vioara mi-a confiscat copilăria, dar mi-a oferit și disciplină. Era un mod de viață, era o școală atipică. Nu aveai cum să ieși din ea. Doar patru am rămas de la bun început până în clasa a XII-a, ceilalți trei, în afara mea, sunt și azi la Filarmonica din Timișoara. Auzeam cum copiii se joacă fotbal, eu aveam puțin timp pentru a copilări. Încercam să jucăm fotbal în pauzele de 10-15 minute. Vioara nu se poate face la un anumit nivel fără să renunți la copilărie”, a rememorat Ianțu.

”Acum 20 de ani, copiii erau mai direcți”

Bărbatul grizonant încă de la vârsta de 25 de ani a avut și lipici la cei mici, nefiind un simplu prezentator al emisiunii ”Copiii spun lucruri trăsnite”.

”Poate mă ajută fața de cățeluș, poate simt că-s de-o minte cu ei… Acest online și perioada cu tehnologizarea nu le oferă posibilitatea celor mici de a-și oferi pasiuni mai clare. Copiii de acum 20 de ani erau mai direcți. Informațiile gata construite din online nu-i ajută decât într-o anumită măsură. Cei de acum nu interacționează suficient cu alți copii”, a punctat timișoreanul.

Pasiuni la vârsta lui

La 51 de ani, Virgil Ianțu are bucurii simple: ”Îmi place să tund iarba sau să dau zăpada din fața casei. Sunt norocos că stau în București la o casă cu curte. Mă obosește internetul, dar e vorba de măsură, ca-n orice. Totul e să nu te pierzi, să te lași luat de val, altfel internetul e un pericol nu doar pentru copii, ci și pentru adulți. Ține de fiecare dintre noi, cât de sănătos ești la minte”.

