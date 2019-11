De Andreea Romaniuc Archip,

Virgil Ianțu recunoaște că trăiește o perioadă interesantă alături de fiica sa adolescentă: „În general, îi explic ce e bine, de ce trebuie să aibă grijă, vorbim chiar și despre alimentație, despre absolut orice… Dar și care sunt consecințele în cazul în care nu respectă ce îi spunem. Mergem pe încredere, dar și pe argumentare. Zilnic trebuie să ne asigurăm că mesajele noastre ca părinți ajung la ea și că le și asimilează, că nu trec pe lângă”, ne-a povestit el.

Nu există subiect tabu

Atât Virgil, cât și soția lui, Roxana, au reușit să gestioneze relația cu fata lor astfel încât adolescenta să nu aibă secrete față de ei și să aibă curajul de a aborda, în fața lor, orice fel de problemă cu care se confruntă.

„E apropiată și de mama ei, și de mine, în aceeași măsură, și suntem norocoși din punctul acesta de vedere, vorbim despre absolut orice. Nu există subiect tabu, asta înseamnă o comunicare mai bună, pentru că așa am început relația cu ea”, a declarat, pentru Libertatea, Virgil Ianțu.

Cei doi părinți au decis ca Jasmina să aibă libertate și să poată lua singură anumite decizii, pregătind-o astfel pentru a deveni independentă câțiva ani mai târziu: „Din clasa a V-a merge singură cu metroul, pentru că școala e foarte departe și ar însemna un drum de două ore cu mașina dus-întors, pentru cine o duce. Dar am învățat-o și cred că trebuie să se întâlnească cu situații în care trebuie să știe să se descurce. Are 14 ani și de acum, cât nu am vrea noi, părinții, și am vrea să controlăm totul, trebuie să-i lăsăm să și greșească și să învețe din greșeli”, a punctat el.

