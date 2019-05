Virgil Ogășanu și-a oficializat povestea de dragoste cu Valeria la aproape doi ani după ce s-au cunoscut pe scena Teatrului Bulandra. Maestrul ne-a povestit că în cea mai importantă zi din viața lor au avut alături familia, prieteni, dar și colegi din teatru. A fost un eveniment reușit, de care își aduce aminte cu drag, chiar dacă nu s-a consumat la vreun restaurant cu ștaif, ci în apartamentul de bloc pe care abia și-l cumpăraseră și care era aproape gol.

„A fost o nebunie întreagă, cu toți colegii, mai stăteau pe jos, mai pe scaun, dar eram fericiți”

„Aveam apartament de trei camere în Titulescu, acolo stăteam, îl făcusem frumos, l-am vopsit, l-am văruit, am pus în baie gresie, era o ceramică maronie, foarte frumoasă și am făcut căsătoria civilă acolo. Nu aveam nici scaune, nici masă, nu aveam nici perdele, aveam doar aragaz, frigider și atât. Și atunci, vecinii din bloc au adus mese de la ei, scaune de la ei, dar aveam un chelner de la Athénée Palace care ne servea. Acolo au venit toți actorii, inclusiv Marin Moraru, care se plângea: «Măi, de ce ai pus oglinda la baie așa înaltă? Asta e pentru tine, pentru că eu nu văd decât capul». A fost foarte frumos, a fost o nebunie întreagă, cu toți colegii, mai stăteau pe jos, mai pe scaun, dar eram fericiți”, a rememorat, pentru Libertatea, Virgil Ogășanu.

«Totul era luat în rate: televizorul, casa, mașina»

Cei doi actori au ales să facă și petrecerea de nuntă în același loc. „Cununia religioasă am făcut-o mai târziu, la câteva luni, tot acasă, am fost la biserică, apoi am sărbătorit evenimentul în același apartament. Între timp, mai apăruseră niște lucruri, aveam și un televizor alb negru, Național se numea, pe care l-am plătit în rate. Totul era în rate, casa, mașina”, ne-a povestit actorul.

Ulterior, el și soția lui și-au completat familia cu un băiat, Mihai, care a ajuns un compozitor renumit. Secretul mariajului de lungă durată al soților Ogășanu? Au fost de la început pe aceeași lungime de undă și au avantajul că lucrează în continuare împreună, reușind să aibă un program de multe ori comun.

