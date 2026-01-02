În ultimele luni, în spațiul public au circulat tot mai multe speculații potrivit cărora Viviana Sposub ar fi implicată într-o nouă relație. Aparițiile sale repetate în mediul online alături de Iustin Chiroiu, cunoscut pe TikTok pentru clipurile sale virale, au alimentat rapid aceste zvonuri. Recent, cei doi au fost surprinși împreună la un eveniment, marcând astfel prima lor apariție publică în calitate de cuplu.

Viviana Sposub, discretă cu viața personală

După separarea de George Burcea, petrecută în urmă cu ceva timp, Viviana Sposub a ales să fie discretă în privința vieții sentimentale. O perioadă îndelungată nu s-a afișat alături de un alt bărbat, până când a început să apară în videoclipuri realizate împreună cu Iustin Chiroiu, colaborări care au stârnit imediat curiozitatea urmăritorilor.

Primele speculații despre o posibilă relație între cei doi au apărut în luna septembrie. Iustin Chiroiu, tiktoker cu o comunitate numeroasă în online, este cunoscut și pentru o relație anterioară cu Carmina, fata cea mare a lui Liviu Vârciu. La momentul respectiv, nici Viviana Sposub, nici Iustin Chiroiu nu au oferit declarații, preferând să continue aparițiile comune în mediul digital.

Confirmarea neoficială a venit recent, când Viviana Sposub și Iustin Chiroiu au fost prezenți împreună la premiera filmului „Dragoste la țară” cu Ana Iorga și Adrian Elicopter de Luptă. Aceasta a fost prima ieșire publică a vedetei alături de noul partener. Pentru ocazie, Viviana a ales o rochie neagră, elegantă, în timp ce Iustin Chiroiu a optat pentru un costum negru, cei doi participând la premiera unui film.

Iustin Chiroiu cochetează cu actoria, el are un rol în comedia „Dragoste la țară”.

Ea a anunțat despărțirea de George Burcea

George Burcea și Viviana Sposub s-au despărțit definitiv anul acesta. De-a lungul timpului, ei au fost despărțiți de mai multe ori, dar mereu s-au împăcat. Acum însă, separarea este definitivă.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, a declarat Viviana Sposub, pe rețelele de socializare.

