În una dintre edițiile de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, Victor Slav a lăsat-o pe Viviana Sposub fără cuvinte, după ce acesta a anunțat că îi dă punctele adversarei sale, Ruxi. Iubita lui George Burcea credea că ea este cea care va primi punctele din partea prezentatorului, după descrierea pe care acesta o făcuse. Concurenta consideră că Victor Slav s-a jucat cu ea și a vrut să o inducă în eroare.

„Mi-a picat fața, nu pentru că n-ar fi meritat Ruxi, dar din descrierea lui Victor mi s-a părut că e vorba despre mine, dar Victor s-a jucat cu mine, cu sufletul meu”, a dezvăluit Viviana Sposub, relatează WOWbiz.

De asemenea, concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities” crede că cei trei jurați sunt mai critici acum, pentru că au mai rămas foarte puține fete în concurs.

„Acum, radarul juraților piuie de fiecare dată când trecem pe sub el. Am observat că sunt din ce în ce mai exigenți pentru că am rămas din ce în ce mai puține”, a mai declarat Viviana Sposub.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Când se termină „Bravo, ai stil! Celebrities”

„Bravo, ai stil! Celebrities”, cel de-al șaptelea sezon al emisiunii care a reunit în rândul concurentelor pe unele dintre cele mai iubite celebrități feminine din România, ajunge la final pe 5 februarie. După luni de zile de competiție, timp în care au demonstrat, atât juraților, cât și telespectatorilor, că își merită locul în concurs, duelându-se stilistic, concurentele mai au de străbătut foarte puțin din această călătorie extraordinară.

Câștigătoarea celui de-al șaptelea sezon al show-ului va fi desemnată în direct, în urma voturilor primite de la telespectatori, și va intra în posesia premiului de 100.000 de lei.

Înainte de marea finală, difuzată sâmbătă, 5 februarie, de la ora 20:00, concurentele Adina Halas, Amna, Bella Santiago, Raluca Dumitru, Ruxi și Viviana Sposub vor avea de înfruntat o bătălie stilistică majoră în semifinala ce se anunță extrem de tensionată și care va putea fi urmărită pe 29 ianuarie, de la ora 20:00.

