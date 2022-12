Serial Netflix despre lupta dintre Vlad Țepeș și Mahomed Cuceritorul. Actori români, implicați în producție - VIDEO

În primul sezon al serialului a fost prezentată ascensiunea sultanului Mahomed al II-lea, care avea să rămână în istorie drept „Cuceritorul”. Al doilea sezon îl urmărește tot pe acesta, însă în timpul confruntărilor cu Vlad Țepes.

„După cucerirea Constantinopolului, sultanul Mahomed al II-lea îşi consolidează puterea, dar un conducător din Ţara Românească ameninţă să-i doboare imperiul”, transmite Netflix în descrierea sa oficială pentru sezonul 2 „Ascensiunea imperiilor”.

Serialul are șase episoade, a câte 50 de minute fiecare.

Actori români în „Rise of Empires: Ottoman: Sezonul 2 – Mahomed vs Vlad”

Serialul îi are în distribuție pe Cem Yigit Uzümoglu în rolul Sultanului Mehmed al II-lea și Daniel Nuţă în rolul lui Vlad Ţepeş.

Pe contul lui oficial de Instagram, actorul român a distribuit teaserul serialului. „Rise of Empires: Ottomans Sezonul 2. Primul teaser s-a lansat‼️ 29 decembrie este ziua”, a scris Daniel Nuță, în mediul online.

În serial joacă și românul Radu Micu, care îl interpretează pe Dimitrie, mâna dreaptă a lui Vlad Țepeș.

„Acum un an eram în Turcia împreună cu Daniel Nuţă din cauza lui Domnica Circiumaru. Acum dacă tot eram acolo, am repetat, am filmat și ne-am făcut prieteni pe viață! In decembrie ne vom reprezenta neamul în apriga luptă cu Mehmed!”, a scris și Radu Micu, într-o postare pe Facebook, despre serialul în care joacă.

Marcel Iureş este narator pentru versiunea în limba română, iar Charles Dance dublează versiunea originală, în engleză.

Doi istorici români, Andrei Pogăciaș și Mihail Hasan, au fost de asemenea implicați în realizarea serialului, acesta fiind o docuserie care îmbină acțiunea cu intervenții ale unor experți ce pun în context evenimentele.

Trailerul oficial „Rise of Empires: Ottoman: Sezonul 2 – Mahomed vs Vlad”:

