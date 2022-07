Viața lui Vladimir Drăghia s-a schimbat complet de când în viața lui a apărut micuța Zora. În curând, vedeta va fi din nou tată, soția lui, Alice Cavaleru, fiind însărcinată pentru a doua oară.

Prezent la un eveniment, Vladimir Drăghia le-a mărturisit jurnaliștilor că și-a mutat fetița la o altă grădiniță. Câștigătorul „Exatlon” a fost extrem de deranjat când cei de acolo i-au cerut o taxă suplimentară. Soțul lui Alice Cavaleru a dezvăluit că plătea câteva zeci de mii de euro pentru grădinița Zorei.

„Sper să nu mă surprindă azi, pentru că este prima zi în summer camp, am schimbat grădinița… Și am puține emoții. Am schimbat-o în primul rând pentru că este în vacanță, și apoi intră în clasa pregătitoare… Pot să vă zic.. pentru că la fosta grădiniță mi-au cerut «taxă de Moș Crăciun»! Fiind o grădiniță privată… Deci pe lângă facturile aferente… I-am întrebat dacă glumesc. Și au zis că nu, că trebuie să le dea cadouri. Și le-am spus că dacă vor să le dea cadouri cer părinților bani?! Și din punctul acela am schimbat grădinița. Au pierdut câteva zeci de mii de euro pentru acea «taxă de Moș Crăciun»!”, a declarat Vladimir Drăghia pentru ciao.ro.

Cu ce se ocupă Vladimir Drăghia

Pe lângă actorie, vedeta are și alte activități din care câștigă bani frumoși. Vladimir Drăghia a povestit cum arată o zi din viața lui, dar și cu ce se ocupă el și soția sa.

„Am dus copilul la grădiniță, apoi am fost cu soția și am mâncat ceva, am făcut curat. Și când făceam curat am fost sunat de la PRO TV ca să mă întrebe în cât timp ajung la eveniment. Eu uitând complet! Nici nu salvasem numărul și am întrebat: «să ajung unde??» (n.r. – râde) Și am venit cu scuterul. În rest, și eu și Alice suntem prinși cu partea de social media, avem noroc de proiecte. Eu mai sunt prins și cu imobiliarele… cam tot ce am făcut am investit în acest domeniu. Activitatea principală este în social media, tot felul de campanii pentru diverse companii… și cred că este cel mai frumos job din lume!”, a mai spus acesta pentru sursa mai sus menționată.

