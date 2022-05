Artista trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale de când a aflat că va deveni mamă. Vlăduța Lupău și soțul ei, Adi Rus, au ales deja numele băiețelului lor.

„Ne-am gândit la un nume încă din primele zile! Și-a ales singur numele… O să vă spun povestea numelui când vine pe lume. (râde)”, a spus Vlăduța Lupău, în exclusivitate, în noul număr al revistei VIVA!.

Încă de când și-au construit casa, cei doi au făcut o cameră și pentru bebeluș, deși încă nu știau momentul în care vor deveni părinți. Atunci ei au vopsit camera verde, ulterior au schimbat cu albastru. În următoarele luni camera băiețelului va fi gata. Vlăduța Lupău a evitat să cumpere hăinuțe pentru copil, însă soacra ei nu s-a abținut să facă asta.

„Camera bebelușului a fost făcută de către designerul nostru atunci când am început să construim casa, anul trecut! Pe vremea aia, nu era… și o făcuserăm verde, și am zis o lăsăm așa, apoi vedem, când va fi, dacă va fi, ce va fi… ce schimbăm. Ei bine, am modificat din verde în albastru… Tipic! Însă n-am mai făcut o randare finală, urmează în următoarele luni!

Lucruri m-am abținut și nu am cumpărat, însă soacra mea, pe furiș, a mai cumpărat câte ceva. Am prins-o cu un dulap plin. (râde)”, a mai povestit artista.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Vlăduța Lupău vrea să nască natural

Interpreta de muzică populară își dorește să nască pe cale naturală. Momentan, medicul care îi supraveghează sarcina nu a luat o decizie în acest sens, fiind prea devreme să îi spună dacă va naște natural sau prin cezariană.

„Încă e devreme și să spună medicul ceva în acest sens, și să mă decid eu. Mi-ar plăcea natural, deși părerile sunt foarte împărțite. Mai vedem atunci, în apropierea momentului”, a mai spus ea.

GSP.RO Cine este soția lui Dan Petrescu, are 46 de ani și arată superb. Adriana postează mereu imagini din sala de forță

Playtech.ro Andra, mesaj SURPRIZĂ de la soacră. A ținut să facă ASTA public, după zvonurile de divorț

Observatornews.ro Momentul în care două blindate ale armatei ruse explodează la distanţă de 7 secunde. Ambele au comis fix aceeaşi greşeală

HOROSCOP Horoscop 17 mai 2022. Vărsătorii au suficiente informații pentru a lua cele mai bune decizii, dar cu un pic de considerație

Știrileprotv.ro Floyd Mayweather, dezvăluiri fără rețineri: „Nu fac sex pe gratis! Fie o plătesc eu, fie mă plătește ea pe mine!”

Orangesport.ro Ucraineanul devenit inamicul nr. 1! Ce a făcut cu 3 rusoaice aflate în grija sa în Ucraina: "S-a ocupat personal"

PUBLICITATE Deea Codrea: „Sustenabilitatea vine atunci când te cunoști“