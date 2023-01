Invitată la emisiunea „La Măruță”, Vlăduța Lupău a mărturisit că locuiește în aceeași casă cu soacra ei și nu o deranjează deloc acest lucru. Interpreta de muzică populară îi mulțumește că o ajută de fiecare dată când are nevoie. Vlăduța a născut un băiețel în vara anului trecut și nu a angajat încă o bonă pentru acesta. Bunicii sunt foarte încântați de nepot și vor să stea tot timpul cu el.

„Soacra e rezidentă (n.red. – la ei acasă). Părinții mei stau la distanță și vin, dar mai rar. Ea stă în permanență cu noi, 24/24. Noi o mai amenințăm cu vacanța, dar încă nu i-am dat-o.

Și-a lăsat viața ei pe planul doi pentru nepot și după aceea pentru noi. Bunicii uneori o iau razna și eu spun de multe ori că vor să mi-l fure și mama, și tata, și părinții lui Adi, dar nu.

Este copilul nostru. Într-adevăr, avem mare noroc cu ei, că sunt alături de noi.

Cred că oricine are un copil mic și pe lângă și carieră are nevoie de ajutor, iar cu părinții e cel mai bine”, a dezvăluit Vlăduța Lupău în cadrul emisiunii „La Măruță” de la PRO TV.

Vlăduța Lupău locuiește în Cluj, alături de soțul ei, Adi Rus. Interpreta de muzică populară, în vârstă de 31 de ani, și-a început cariera la doar 4 ani, atunci când a cântat prima sa melodie la emisiunea „Tezaur Folcloric” în anul 1995.

Vlăduța Lupău s-a mutat în casă nouă

Vlăduța Lupău s-a mutat în casă nouă alături de soțul ei, Adrian Rus, și de fiul lor, Iair, în toamna anului trecut. Interpreta de muzică populară a amenajat singură camera băiețelului.

Vlăduța Lupău a muncit din greu pentru a avea casa la care a visat dintotdeauna. Cântăreața s-a mutat recent într-o vilă spectaculoasă, care a fost construită după ideile sale. „Ne-a ajutat Dumnezeu și ne-am făcut casa visurilor! Nici acum nu îmi vine să cred că, într-adevăr, noi am muncit și am făcut casa aceea. Nu am făcut ceva inedit, dar pot să spun că mă simt mai bine ca la orice hotel. La ce am ținut neapărat să am acasă e o cameră studio de repetiții și un dressing mareee, că, știi, noi, fetele, niciodată nu avem haine și nu avem loc de haine”, a declarat Vlăduța Lupău pentru VIVA!.

Dacă pentru restul casei a apelat la un designer, când vine vorba despre camera lui Iair, Vlăduța Lupău a făcut-o conform ideilor sale. Vedeta a dorit să fie cu norișori și ursuleți.

„Daaaa, e cea mai frumoasă cameră din toată casa! Mi-am dorit să fie cu norișori și ursuleți! Așa am și făcut-o, iar la designul camerei am contribuit eu 100%, chiar dacă în restul casei am avut designer. Aici mi-am pus eu toate ideile și plăcerile”, a povestit Vlăduța.

