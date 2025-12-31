În ultimele zile, s-a vehiculat că Vlăduța Lupău nu ar fi de găsit de către autorități, vizată fiind într-un presupus dosar penal internațional. Cântăreața a luat act de aceste speculații și a ales să intervină public pentru a clarifica lucrurile și a demonta informațiile eronate. Vlăduța Lupău a povestit că a citit știrile apărute despre ea și a explicat că se afla acasă, mai exact în camera de joacă a copiilor, subliniind că, în cazul în care ar fi fost într-adevăr căutată de poliție, acest lucru nu ar fi fost deloc dificil.

„Am văzut și eu că circulă prin presă că mă caută poliția și nu mă găsește. Ei bine, să vă zic așa: sunt în camera de joacă a copiilor, sunt acasă, cred că dacă m-ar fi căutat așa mult m-ar fi găsit (…) Să vă zic despre ce e vorba. Un colaj muzical de-al meu este scos de pe YouTube de vreo 2 ani, pentru că linia melodică aparține sârbilor. Și ei au scos mai multe piese de la români care au existat pe Internet și mai mulți am fost în acest borcan“, a explicat Vlăduța Lupău.

Artista a oferit și contextul care a stat la baza acestei situații, precizând că mai mulți interpreți români s-au confruntat cu aceeași problemă, după ce au folosit linii melodice aparținând unor creatori din Serbia, conținutul fiind ulterior eliminat de pe platformele online. În cazul său, lucrurile s-au clarificat, iar situația juridică a fost încadrată corect, fiind vorba strict despre un diferend legat de drepturile de autor, nu de o faptă penală.

„Ei bine, având în vedere că ei sunt în altă țară, normal că e o chestie internațională. Cumva, ei ne-au dat în judecată pe toți, fără să aibă pretenții, să zic așa, financiare sau ceva anume, doar că, cumva să se asigure că ștergem conținutul de pe YouTube. No bun, la mine s-a rezolvat, a fost treaba clară și s-a mutat acest dosar de la penal la civil, pentru că nu e o chestie penală, e o chestie de drepturi de autor“, a mai explicat artista.

