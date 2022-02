Venită special din Cluj în București pentru a experimenta prima sa transformare spectaculoasă de look, artista Vlăduța Lupău s-a simțit răsfățată și strălucitoare sub mâinile și creativitatea întregii echipe, care a lucrat timp de 5 ore pentru a o transforma complet.

Celebra cântăreață este mai mult adepta stilului sport, însă de data aceasta apariția ei a uimit pe toată lumea. Într-o rochie transparentă, cu aplicații prețioase, Vlăduță Lupău a strălucit la propriu. Îndrăgita artistă a fost încântată de transformarea prin care a trecut, iar rezultatele au fost mai mult decât spectaculoase.

„A fost prima mea transformare de look alături de echipa adunată aici de Adrian Perjovschi și sper să nu fie ultima, pentru că m-am simțit prețioasă și frumoasă. Eu sunt mai sport în viața de zi cu zi, iar la concerte și evenimente, am altfel de ținute, cu fuste scurte, ca să mă pot mișca mai mult și niciodată nu am atâta grijă la detalii, la make-up, la ținută, cum am avut parte astăzi. Mi-a plăcut foarte mult, am fost răsfățată și prețuită de toată lumea și de fiecare în parte, asemenea unui diamant”, a declarat plină de entuziasm Vlăduța Lupău, care a purtat în cadrul shooting-ului doar accesorii și bijuterii cu diamante naturale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Make-up-ul ales pentru Vlăduța Lupău a fost unul structurat cu ochi alungiți și ruj roșu pentru efect de putere și senzualitate. Întreaga ținută a artistei a pornit în jurul diamantelor naturale: „Întrucât am ales conceptul de «Diamond Girl», ținuta a fost construită pornind de la bijuterii cu diamante suprapuse în mod opulent. Ca outfit propriu-zis, am ales o rochie transparentă, accesorizată cu detalii prețioase cu ajutorul căreia am creat iluzia de diamante aplicate direct pe piele și astfel am întregit conceptul. «The final touch» a fost o pereche de sandale într-o textura metalică”, a explicat Lucy Faur, stilistul Vlăduței Lupău.

Mihai Morar a reacționat imediat când a văzut fotografia cu Vlăduța Lupău. Prezentatorul de la Radio ZU i-a lăsat un comentariu artistei pe una dintre rețelele de socializare: „Rihanna de la Șimleu!”. Adi Rus, soțul Vlăduței, a fost încântat de pictorialul partenerei sale. „Acel moment când scapi la oala cu sarmale”, a comentat acesta la fotografiile de pe Instagram.

FOTO: The Storyalist

