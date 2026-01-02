Brian King Joseph, un violonist profesionist, a intentat un proces împotriva actorului Will Smith și companiei acestuia, Treyball Studios Management, Inc., pentru hărțuire sexuală, concediere abuzivă și represalii.

Acuzații la adresa lui Will Smith

Potrivit People.com, procesul a fost depus în fața Curții Superioare din California, în comitatul Los Angeles, pe data de 30 decembrie 2025. Conform plângerii, actorul în vârstă de 57 de ani l-ar fi invitat pe Joseph să se alăture turneului său global „Based on a True Story: 2025” în noiembrie 2024, cu intenția de a-l „pregăti și manipula” pentru o posibilă exploatare sexuală. Incidentul central al cazului ar fi avut loc în martie 2025, în timpul turneului lui Smith, când Joseph susține că a descoperit dovezi ale unui „pericol sexual iminent” în camera de hotel din Las Vegas, deși nu existau semne de intrare forțată.

Printre obiectele găsite de violonist s-au numărat un bilet de mână pe care scria „Brian, mă voi întoarce… doar noi” cu o inimioară desenată și semnat „Stone F”, șervețele, o sticlă de bere, un rucsac roșu, un flacon cu medicamente pentru HIV cu numele altei persoane și documente de externare din spital aparținând unei persoane necunoscute lui Joseph. Acesta a susținut în plângere că a fost cuprins de teamă că un individ necunoscut s-ar putea întoarce în camera sa pentru a întreține acte sexuale cu el.

Într-un comunicat adresat publicației People pe 1 ianuarie 2026, Allen B. Grodsky, avocatul lui Will Smith, a declarat: „Afirmațiile domnului Joseph cu privire la clientul meu sunt false, nefondate și iresponsabile. Ele sunt categoric negate și vom utiliza toate mijloacele legale disponibile pentru a combate aceste acuzații și pentru a ne asigura că adevărul va ieși la iveală”.

După ce Joseph a raportat incidentul personalului hotelului unei linii de poliție locală pentru urgențe minore și echipei de management a lui Smith, se afirmă în plângere că un membru al echipei de management a turneului l-ar fi „umilit” și i-ar fi comunicat că urmează să fie concediat. Se pare că un alt violonist a fost angajat pentru a-i ocupa locul în cadrul turneului. Această situație i-ar fi cauzat lui Joseph „stres emoțional sever, pierderi economice, prejudicii reputaționale și alte daune”, inclusiv „PTSD și alte afecțiuni psihice ca urmare a concedierii”.

Cine e Brian King Joseph

Brian King Joseph, originar din Washington, D.C., este cunoscut pentru participarea sa la sezonul 13 al emisiunii „America’s Got Talent” din 2018, unde a ajuns în primii trei finaliști. În decembrie 2024, muzicianul a postat pe Instagram un videoclip în care cântă la vioară pe scenă, menționând în descriere că era prima noapte a participării sale în turneul lui Smith.

Turneul „Based on a True Story: 2025” al lui Will Smith s-a desfășurat între iunie și septembrie 2025, urmând lansării albumului său cu același nume, în martie 2025. Acest caz vine la scurt timp după un alt proces intentat de Bilaal Salaam, cunoscut și sub numele de Brother Bilaal, împotriva lui Jada Pinkett Smith, soția lui Will Smith. Salaam a susținut că a fost amenințat verbal de aceasta, cerând daune în valoare de 3 milioane de dolari. Cuplul a negat acuzațiile, un reprezentant declarând pentru People că Salaam „este o persoană oportunistă care încearcă să profite de situație”.