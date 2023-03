Tatăl lui l-a îndemnat să studieze ingineria, însă niciodată nu a profesat în acest domeniu. Deși la bază este inginer de gaze și petrol, Wilmark s-a îndrăgostit de salsa și a devenit coregraf.

„N-am profesat nici măcar un an. Dar, am făcut ingineria, la cererea tatălui, care în urma unei discuții cu bunul său prieten, Marin Sorescu, celebrul poet, a decis că trebuie să fac ingineria în România. Eu mă gândeam la cibernetică, dar tata fost categoric. Așa am ajuns să devin inginer de gaze și petrol, la bază. În cele din urmă, m-am ales cu salsa!”, a spus Wilmark pentru sursa mai sus menționată.

Deși stă de mulți ani în România, Wilmark merge destul de des și în Columbia. „Chiar recent m-am întors din Columbia, unde am stat două săptămâni. Ori de câte ori pot mai dau o fugă pe-acasă. Casa mea e aici, la București, aici am familia, copiii. Am ales româncele!”

„Am luat o pauză în imobiliare”

Celebrul coregraf a luat decizia de a nu mai investi în imobiliare, pentru că nu este o perioadă favorabilă pentru acest domeniu. „Am luat o pauză în imobiliare. Cu situația asta, actuală, și a prețurilor, și a războiului de la granițele țării, nu e deloc ușor. Dar, am învățat să nu ținem ouăle în același coș.”

Pentru Wilmark, dansul va fi mereu ca o pasiune și niciodată nu-l va putea privi ca pe o afacere. „Dansul e ceva pe care nu-l voi putea privi niciodată ca pe o afacere. Avem mulți fani și asta mă bucură. Cred că există circa 10.000 de oameni activi pe rețelele noastre sociale și asta ne ajută. Inclusiv să facem acel festival de salsa, în fiecare vară, România Salsa Week, pe cât posibil.”

Cei doi băieți ai săi nu i-au călcat pe urme, însă Wilmark nu este deranjat de acest lucru. Coregraful a observat că în ultima perioadă „dansul mirilor” a devenit tot mai complex, iar cei care se căsătoresc își doresc un moment cât mai spectaculos la nunta lor.

„Am observat că dansul mirilor se face mai nou și pe rock & roll sau pe ceva acrobatic. Valsul mirilor pare rămas ceva în urmă. Ca să nu mai spun despre faptul că valsul mirilor poate include și valsul nașilor. Și, atunci, toată treaba se complică binișor”, a mai declarat artistul, pentru Playtech Știri.

