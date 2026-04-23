Ediția din acest an aduce pe scenă un line-up impresionant de artiști consacrați, figuri publice îndrăgite și nume internaționale de referință.

Publicul se va bucura de prezența unor artiști precum Fantomel & Kate Linn, cu „Dame un GRR”, și OMERIT (Baha Man), creatorul și interpretul piesei „Who Let the Dogs Out”, care a făcut furori ani la rând, câștigători de premii Grammy și multiple nominalizări, alături de Boney M. Xperience și Kaoma cu hitul inconfundabil „LAMBADA”.

Lor li se alătură Rareș, Iuliana Beregoi, Gașca Zurli, Horia Brenciu, Familia Melimi, Alina Sorescu și Geo Da Silva. Experiența scenică va fi completată de momente speciale cu Bisoi Petruț, Theo Zeciu, Daniel Cafeluță, Dorian Popa, Mircea Bravo și Părintele Vasile Ioana.

Atmosferă vibrantă

„După momentul de anul trecut, care a fost cu adevărat emoționant și definitoriu pentru mine, sunt din ce în ce mai încrezător în ceea ce construim împreună. Am simțit energia oamenilor, bucuria familiilor și puterea unei comunități unite în jurul unor valori reale.

Astăzi suntem mai mulți, mai puternici și mai determinați ca niciodată. Ne dorim, dincolo de un spectacol, să generăm o schimbare în bine, să aducem oamenii mai aproape unii de ceilalți, să inspirăm și să construim amintiri care contează cu adevărat”, a spus Darius Mârza, CEO Wonderland.

Atmosfera vibrantă a festivalului va fi animată, ca în fiecare an, de Carnaval Rio by Wilmark, aducând culoare, energie și spectacol atât la Marea Paradă care va deschide și închide oficial festivalul, cât și pe Main Stage.

În anul 2026, Wonder Family Fest aduce noi experiențe, care vor include spații tematice și mai complexe, printre care RemediumLand, cu programe interactive pentru copii și adolescenți, zona Vel Pitar, un spațiu dedicat celor mici, dar și celor mari, unde aroma pâinii și a patiseriei proaspete se împletește cu bucuria jocului și a descoperirii prin „Bakery and Fun”.

În plus, în premieră participanții vor avea la dispoziție zone de food trucks și vor putea participa la competiții muzicale și concursuri sportive, workshopuri și momente speciale pentru părinți.

Acestora li se adaugă spectacole de muzică, magie, jonglerii și acrobații pentru copii și toate celelalte experiențe deja consacrate în edițiile precedente și disponibile pe tot parcursul zilei, în fiecare zi: gigantica piscină în aer liber, zboruri cu elicopterul și salturi cu parașuta, Dino Park, Adrenaline Tower, Enchanted Forest, zeci de tobogane gonflabile, ateliere arts & crafts și creative, echitație și multe altele.

Concept unic în România

Wonder Family Fest se remarcă drept primul festival din România construit integral în jurul conceptului de familie, reunind părinți, copii, adolescenți și bunici într-un univers dedicat distracției și relaxării.

Spațiul generos al Wonderland Resort, infrastructura modernă și diversitatea activităților transformă festivalul într-o experiență completă, care depășește granițele unui eveniment obișnuit și devine o veritabilă vacanță. Ediția din anul 2025 a atras aproape 60.000 de participanți.

„Wonder Family Fest este mai mult decât un festival, este un spațiu în care generațiile se reconectează, unde părinții devin din nou copii, iar copiii își creează amintiri care îi vor însoți toată viața. Ne-am propus încă de la început să construim un concept care să aducă oamenii împreună, dincolo de vârstă, interese sau rutină zilnică.

Ediția a treia marchează un nou nivel de maturitate pentru festival. Am extins experiențele, am adus artiști de top și am creat un univers în care fiecare membru al familiei își găsește locul. Credem cu tărie că timpul petrecut împreună este cea mai valoroasă investiție, iar Wonder Family Fest devine, an de an, cadrul ideal pentru acest lucru”, a adăugat Darius Mârza.

Abonamente la jumătate de preț

Doar în luna aprilie, biletele și abonamentele de acces la festival sunt disponibile la jumătate de preț, în ediție limitată de 3.000 de bucăți. Prețurile pornesc de la 147 de lei pentru biletele de o zi și 297 de lei pentru abonamentele General Access, valabile pentru toate cele trei zile de festival.