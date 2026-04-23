Ediția din acest an aduce pe scenă un line-up impresionant de artiști consacrați, figuri publice îndrăgite și nume internaționale de referință.

Publicul se va bucura de prezența unor artiști precum Fantomel & Kate Linn, cu „Dame un GRR”, și OMERIT (Baha Man), creatorul și interpretul piesei „Who Let the Dogs Out”, care a făcut furori ani la rând, câștigători de premii Grammy și multiple nominalizări, alături de Boney M. Xperience și Kaoma cu hitul inconfundabil „LAMBADA”.

Lor li se alătură Rareș, Iuliana Beregoi, Gașca Zurli, Horia Brenciu, Familia Melimi, Alina Sorescu și Geo Da Silva. Experiența scenică va fi completată de momente speciale cu Bisoi Petruț, Theo Zeciu, Daniel Cafeluță, Dorian Popa, Mircea Bravo și Părintele Vasile Ioana.

Atmosferă vibrantă

„După momentul de anul trecut, care a fost cu adevărat emoționant și definitoriu pentru mine, sunt din ce în ce mai încrezător în ceea ce construim împreună. Am simțit energia oamenilor, bucuria familiilor și puterea unei comunități unite în jurul unor valori reale.

Astăzi suntem mai mulți, mai puternici și mai determinați ca niciodată. Ne dorim, dincolo de un spectacol, să generăm o schimbare în bine, să aducem oamenii mai aproape unii de ceilalți, să inspirăm și să construim amintiri care contează cu adevărat”, a spus Darius Mârza, CEO Wonderland.

Atmosfera vibrantă a festivalului va fi animată, ca în fiecare an, de Carnaval Rio by Wilmark, aducând culoare, energie și spectacol atât la Marea Paradă care va deschide și închide oficial festivalul, cât și pe Main Stage.

Wonder Family Fest 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

În anul 2026, Wonder Family Fest aduce noi experiențe, care vor include spații tematice și mai complexe, printre care RemediumLand, cu programe interactive pentru copii și adolescenți, zona Vel Pitar, un spațiu dedicat celor mici, dar și celor mari, unde aroma pâinii și a patiseriei proaspete se împletește cu bucuria jocului și a descoperirii prin „Bakery and Fun”.

În plus, în premieră participanții vor avea la dispoziție zone de food trucks și vor putea participa la competiții muzicale și concursuri sportive, workshopuri și momente speciale pentru părinți.

Acestora li se adaugă spectacole de muzică, magie, jonglerii și acrobații pentru copii și toate celelalte experiențe deja consacrate în edițiile precedente și disponibile pe tot parcursul zilei, în fiecare zi: gigantica piscină în aer liber, zboruri cu elicopterul și salturi cu parașuta, Dino Park, Adrenaline Tower, Enchanted Forest, zeci de tobogane gonflabile, ateliere arts & crafts și creative, echitație și multe altele.

Concept unic în România

Wonder Family Fest se remarcă drept primul festival din România construit integral în jurul conceptului de familie, reunind părinți, copii, adolescenți și bunici într-un univers dedicat distracției și relaxării.

Spațiul generos al Wonderland Resort, infrastructura modernă și diversitatea activităților transformă festivalul într-o experiență completă, care depășește granițele unui eveniment obișnuit și devine o veritabilă vacanță. Ediția din anul 2025 a atras aproape 60.000 de participanți.

„Wonder Family Fest este mai mult decât un festival, este un spațiu în care generațiile se reconectează, unde părinții devin din nou copii, iar copiii își creează amintiri care îi vor însoți toată viața. Ne-am propus încă de la început să construim un concept care să aducă oamenii împreună, dincolo de vârstă, interese sau rutină zilnică.

Ediția a treia marchează un nou nivel de maturitate pentru festival. Am extins experiențele, am adus artiști de top și am creat un univers în care fiecare membru al familiei își găsește locul. Credem cu tărie că timpul petrecut împreună este cea mai valoroasă investiție, iar Wonder Family Fest devine, an de an, cadrul ideal pentru acest lucru”, a adăugat Darius Mârza.

Abonamente la jumătate de preț

Doar în luna aprilie, biletele și abonamentele de acces la festival sunt disponibile la jumătate de preț, în ediție limitată de 3.000 de bucăți. Prețurile pornesc de la 147 de lei pentru biletele de o zi și 297 de lei pentru abonamentele General Access, valabile pentru toate cele trei zile de festival.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Miniștrii PSD și-au dat demisiile din Guvern. PSD: „Suntem pregătiți să participăm la formarea unui nou guvern pro-european”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
GSP.RO
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Alte știri

Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor a fost promulgată de Nicușor Dan
Știri România 14:33
Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor a fost promulgată de Nicușor Dan
Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile
Știri România 13:15
Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile
Parteneri
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Adevarul.ro
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
Fanatik.ro
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Denise Rifai, gafă în prima ediție a emisiunii „Furnicuțele”. Cum a ironizat-o Raed Arafat
Stiri Mondene 14:08
Denise Rifai, gafă în prima ediție a emisiunii „Furnicuțele”. Cum a ironizat-o Raed Arafat
Ce pensie primește Mircea Solcanu în aprilie 2026 și câți bani îi intră în total în cont, lunar: „De 12 ani trăiesc cu sumele alea”
Stiri Mondene 13:25
Ce pensie primește Mircea Solcanu în aprilie 2026 și câți bani îi intră în total în cont, lunar: „De 12 ani trăiesc cu sumele alea”
Parteneri
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
TVMania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
ObservatorNews.ro
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Parteneri
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
GSP.ro
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.ro
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Mediafax.ro
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Mediafax.ro
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
O femeie s-a aruncat de la etaj împreună cu cei trei copii ai săi! Atât ea, cât și doi dintre minori și-au pierdut viața
KanalD.ro
O femeie s-a aruncat de la etaj împreună cu cei trei copii ai săi! Atât ea, cât și doi dintre minori și-au pierdut viața

Politic

Miniștrii PSD și-au dat demisiile din Guvern. PSD: „Suntem pregătiți să participăm la formarea unui nou guvern pro-european”
Politică 13:56
Miniștrii PSD și-au dat demisiile din Guvern. PSD: „Suntem pregătiți să participăm la formarea unui nou guvern pro-european”
Diana Șoșoacă ar putea fi anchetată în România, după ce Comisia JURI din Parlamentul European a votat pentru ridicarea imunității
Politică 13:09
Diana Șoșoacă ar putea fi anchetată în România, după ce Comisia JURI din Parlamentul European a votat pentru ridicarea imunității
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura în vigoare
Fanatik.ro
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura în vigoare
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal