Xonia a mărturisit că se confruntă cu probleme de sănătate. Aceste probleme ale cântăreței sunt pe bază hormonală, motiv pentru care ea a decis să aibă mai multă grijă de sănătatea ei.

„M-am întors în țară și acum vrem să facem cea mai mare transformare, cu toate că acum avem niște dificultăți în plus față de data trecută. Eu am niște probleme de sănătate, am niște probleme hormonale, niște dereglări, dar norocul meu este antrenorul”, a declarat cântăreața, potrivit Spynews.

Artista consideră că sportul o ajută foarte mult și spune că problemele de sănătate au apărut din cauza stresului acumulat de-a lungul timpului.

„Sportul ajută foarte mult pentru orice om, mai ales când ai probleme de sănătate, ajută foarte mult pentru corp, sănătate și toate cele, dar cred că sportul va fi soluția pentru mine”, a mai adăugat ea.

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Xonia a spus că din cauza problemelor de sănătate pe care le-a descoperit s-a apucat de sală.

„Este o problemă autoimună, însă nu am dezvăluit exact care este diagnosticul meu până în prezent și încă mai țin pentru mine. Andrei (n.r.: antrenorul de fitness) știe despre ce este vorba. Cu toate că medicii spun că asta este o problemă cronică și nu este nicio vindecare, eu cred că da, prin sport, alimentație sănătoasă, stil de viață sănătos și, bineînțeles, cu mai puțin stres în viață”, a mărturisit cântăreața.

Xonia, primele declarații după ce a fost acuzată că a condus băută și drogată

Pe 23 iunie, cântăreața Xonia a fost acuzată că a condus o mașină sub influența alcoolului și a drogurilor, dar și fără să aibă dreptul de a șofa pe teritoriul României. „La data de 23 iunie a.c., în jurul orei 4.00, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada Rutieră, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au procedat la oprirea unui autovehicul condus de către o femeie, pe o stradă din sectorul 2”, a transmis Brigada Rutieră într-un comunicat.

După acest incident, Xonia a mers la două clinici private din București pentru a efectua analizele. Rezultatele au arătat că artista nu consumase substanțe interzise. Primul set de analize l-a făcut la ora 7 dimineața, imediat după ce a plecat de la Secția de Poliție, iar cel de-al doilea set de analize a fost făcut în aceeași zi, la ora 18.00.

„Nu am fost nici beată, nici drogată. Nu am consumat droguri în viața mea. Am și o problemă de sănătate și nu aș putea să fac asta nici prin absurd. De o săptămână nu pot să mai dorm, iau calmante. Nu m-am urcat la volan crezând că o să existe acest rezultat”, a declarat Xonia la emisiunea lui Cătălin Măruță.

