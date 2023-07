Pe 23 iunie, cântăreața Xonia a fost acuzată că a condus o mașină sub influența alcoolului și a drogurilor, dar și fără să aibă dreptul de a șofa pe teritoriul României.

„La data de 23 iunie a.c., în jurul orei 4.00, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada Rutieră, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au procedat la oprirea unui autovehicul condus de către o femeie, pe o stradă din sectorul 2”, a transmis Brigada Rutieră într-un comunicat.

„În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că persoana care conducea autovehiculul se afla sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise, dar și că nu avea dreptul de a conduce pe teritoriul României”, se mai arăta în comunicat.

„Nu am fost nici beată, nici drogată”

După acest incident, Xonia a mers la două clinici private din București pentru a efectua analizele. Rezultatele au arătat că artista nu consumase substanțe interzise. Primul set de analize l-a făcut la ora 7 dimineața, imediat după ce a plecat de la secția de Poliție, iar cel de-al doilea set de analize a fost făcut în aceeași zi, la ora 18.

„Nu am fost nici beată, nici drogată. Nu am consumat droguri în viața mea. Am și o problemă de sănătate și nu aș putea să fac asta nici prin absurd. De o săptămână nu pot să mai dorm, iau calmante. Nu m-am urcat la volan crezând că o să existe acest rezultat”, a declarat Xonia la emisiunea lui Cătălin Măruță.

Recomandări Bărbatul de 43 de ani din Tadjikistan care a ucis doi oameni în aeroportul din Chișinău era urmărit pentru că a răpit un director de bancă. Unde voia să ajungă

În emisiunea de la PRO TV, cântăreața a venit însoțită de avocata ei. Avocata Xoniei a declarat: „I-a ieșit o alcoolemie de 0.25 în aerul expirat. Înseamnă că a băut un pahar cu vin seara, cu șase ore înainte. Dacă știa, nu s-ar mai fi urcat la volan. La testul drog din salivă a ieșit prezență substanță activă cocaină. Jumătate dintre testele făcute de Poliția Română anul trecut au ieșit fals pozitive. Sunt oameni afectați de rezultatele false ale acestor teste“.

„Nu m-am urcat la volan crezând că va fi ceva în aerul expirat, a fost o greșeală de-ale mea. Domnul polițist a fost foarte ok, eu nu am avut nimic de ascuns, am dat actele”, a mai spus Xonia.

„Ea deține un permis de Australia, care este valabil pe teritoriul României, însă trebuie să obții un permis internațional, pe care ea îl are, dar ea nu l-a avut la ea, nu știa că îi trebuie”, a mai spus avocata vedetei.

