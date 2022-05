Fosta concurentă de la Survivor era decisă să se mute definitiv în America, alături de iubitul ei. Cântăreața a preferat să valorifice tot ce avea pe numele ei în bani și să își schimbe total viața.

Xonia nu regretă schimbarea pe care a făcut-o de bunăvoie și care o obligă să locuiască, de ceva vreme, în chirie sau să se deplaseze cu taxiul.

„Nu mai am mașină, pentru că îmi făcusem planul să plec din România, așa că am vândut tot ce am avut aici. Am vândut și casa. Momentan așteptăm să vedem ce se întâmplă. Momentan sunt aici. Urma să mă mut în America și e posibil acum să plec în Australia, înapoi la familie. Ne-am despărțit de ceva timp și am rămas buni prieteni”, a declarat, pentru VIVA, Xonia.

„Nu regret că am vândut, pentru că pot să cumpăr oricând din nou. Adică nu mai țin la anumite lucruri cum țineam odată. Mă bucur tare mult că sunt așa, pentru că nu mă mai atașez de un lucru. Oricând pot să schimb o mașină, să iau un apartament, o casă”, a spus Xonia.

