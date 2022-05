Zanni de la „Survivor România”, față în față cu actorul Marius Manole. „La prima vedere nu mi-a plăcut de tine. Așa fac mereu”

Zanni recunoaște că nu avea o părere foarte bună despre actor și a ezitat mult înainte de a accepta să fie invitatul lui: „La prima vedere, nu mi-a plăcut de tine. Acum mi-am schimbat părerea. Așa fac mereu înainte să cunosc oamenii”.

Cei doi au o discuție extrem de sinceră, fără bariere, în care fostul câștigător Survivor povestește despre copilărie, perioada petrecută la cămin, lecțiile bune și mai puțin bune pe care le-a primit, cum a luptat pentru a nu mai fi agresat, succesul de pe TikTok și cum i s-a schimbat viața.

„Cum au luat mâna de pe mine, mi s-a limpezit totul. Am terminat școala, m-am înscris la un curs de frizerie, am început să mă tatuez, m-am băgat într-un cămin de nefamiliști, un beci de 2 pe 2. Știam foarte bine ce vreau să fac”, a declarat Zanni potrivit www.protv.ro.

Artistul mai face declarații în premieră despre viața personală și cea profesională.

„Nu plec niciodată în vacanță, pun banii la ciorap. Într-un an-doi mă mut la casa mea, vreau să-mi întemeiez o familie. Când găsesc femeia potrivită, aia e. Vreau să am copii, să-i cresc frumos, să le povestesc de Moș Crăciun”, spune Zannidache.

Referitor la presupusa relație pe care a avut-o cu o fostă concurentă Survivor, acesta declară: „A fost o poveste, du-te-vino, mi-a înșelat așteptările, nu pe mine”, iar despre competiție și echipa lui, spune:

„Acolo am învățat să înot, am învățat multe. Toți erau dușmanii mei, inclusiv cei din echipa mea. Jador e un băiat super sufletist, mi-a plăcut de el, voiam amândoi să reușim. Dar nu am rămas prieten cu nimeni”.

