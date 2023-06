Într-un interviu pentru cancan.ro, Zanni a mărturisit că nu mai vorbește cu Alex Velea de ceva timp, dar și că nu mai colaborează nici pe plan muzical. Câștigătorul „Survivor România” 2021 era copilul de suflet al artistului și l-a ajutat să își facă o carieră de succes în muzică. Cei doi erau extrem de apropiați, însă acum au ajuns să nu își mai vorbească.

„Nu mai vorbesc cu Alex de ceva timp, nu mai colaborăm, n-am mai fost pe aceeași lungime de undă, dar în continuare suntem bine, am lăsat loc de bună ziua și eu, și el, am avut o relație destul de bună, cu certuri, ca toată lumea, dar nimic grav, și nu mai colaborăm doar pentru că nu suntem pe aceeași lungime de undă, nu pentru că nu ne-am înțeles la ceva.”

Și a continuat: „Nu ne mai sunăm pentru că eu nu sun pe nimeni. El știe, nu mă interesează ce face nimeni. Că mi-a mai zis Alex la început: «Băi, nu întrebi și tu omul de sănătate?» Că el mă mai întreba, eu niciodată. «Păi știu ce faci. Ești acasă, ești bine, ai o familie, ai o carieră. Eu mai am de mâncat. Tu poți să mă întrebi pe mine ce fac. Că poate m-am împiedicat, poate mi-am rupt un dinte în fuga asta spre a reuși. Dar tu ce să ai?». Așa le zic tuturor. Ești bine, vere. Ce să te întreb pe tine? Dacă erai bolnav, dacă erai un om neajutorat, te mai întrebam. «Bă, ești bine?» Dar oamenii care o duc bine au ce mânca mai mult decât trebuie, nu merită întrebarea «Ce zici?». Întrebările «Ce zici?» sau «Ce faci?» sunt doar dacă ai un interes cu ei. Și eu n-am niciun interes cu nimeni.”

„Eu fiind mic și prost, chiar am crezut în ideea de iubire, familie”

Întrebat dacă Alex Velea a intrat în banii lui, Zanni a răspuns: „Asta e o chestie contractuală, nu e un secret că sunt comisioane peste tot, dar asta e confidențial”.

Tânărul artist a fost deranjat de faptul că a fost nevoit să semneze un contract cu iubitul Antoniei. „Asta m-a deranjat, cumva. Că eu fiind mic și prost, chiar am crezut în ideea de iubire, familie. Și când am văzut că trebuie să semnăm și să respectăm un contract, am zis că n-ai cum să iubești și să ai familie, să iei un copil de suflet, dar să aibă și contract. Și la un moment dat îi zici «Contractul!». Păi e ori asta, ori asta. Nu există să faci familie și contract. I-am zis mereu că nu există așa ceva. Și de asta n-am mai crezut nici în asta, nici în asta (n.r. – nici în iubire, nici în contract), le-am eliminat pe amândouă și am vrut să rămân singur, cum oricum voiam să fiu, dar cumva am vrut să cred în povestea asta, în ideea asta, dar n-a fost să fie. Că e ori business, ori e iubire. N-are cum să fie amândouă niciodată.”

