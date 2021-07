Zanni s-a sărutat cu o Războinică la „Survivor România”. „Nu mi-a plăcut”

Nu Faimoasele i-au stârnit interesul, ci Războinicele. Zanni s-a simțit inițial atras de Roxana Ghiță. Cei doi plănuiau să se vadă pe ascuns.

„I-am zis Roxanei Ghiță «eu vreau, tu vrei?». A rămas să ne vedem, dar nu am făcut nimic cu ea. Dar apoi am văzut că mai mulți o colindau pe Roxana Ghiță și nu am mai vrut”, a spus Zanni, conform viva.ro.

Spre sfârșitul competiției din Republica Dominicană, o altă Războinică l-a atras. Privirea lui Zanni s-a îndreptat către Adelina Damian. Faimosul nu a stat prea mult pe gânduri și a sărutat-o când nu erau filmați.

„M-am văzut si cu Adelina, m-am sărutat cu ea, dar nu mi-a plăcut”, a mai spus el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Chiar la începutul competiției, o altă apropiere a avut loc între concurenți. Andrei Dascălu și Roxana Ghiță s-au sărutat noaptea, pe plajă.

„Ne-am pupat încă din prima săptămână! Ne-am sărutat la un moment dat pe plajă, în prima săptămână în care a ajuns. Noaptea pe plajă. Ne-am plimbat. Eram efectiv prieteni. Este pur și simplu un lucru fizic, de moment.

Nu am avut o relație cu Andrei. Eu țin la el ca prieten și da, mi-a plăcut de el, dar este o chestie atât de inocentă, care nu e de viitor”, a declarat Roxana Ghiță în emisiune.

